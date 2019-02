Diez muertos dejó incendio en centro de entrenamiento del Flamengo

Up Next

El Ninho do Urubu tiene un área de 5.000 m2 y fue construido en distintas etapas desde 2014 y finalizado en 2018. El área del incendio fue una de las primeras construidas. Según los Bomberos, junto al alojamiento había un depósito con escombros y bombonas de gas. Los aficionados se muestran consternados por la tragedia.

En ese sentido, la tragedia ocurrió un día después que Río de Janeiro sufriera con una gran tormenta. La misma provocó inundaciones y dejó seis muertos. La Zona Oeste de la ciudad fue una de las más castigadas. El centro de entrenamientos del Flamengo, llamado Ninho do Urubu (Nido del Buitre) estaba sin luz y agua desde la mañana del jueves.

Tal vez todos ellos dormían a la hora de desatarse el incendio en el centro de entrenamiento del Flamengo, presumen los socorristas. Los expertos no descartan que hallan más víctimas entre los escombros.

Sin embargo, no pudieron confirmar la identidad de las víctimas. En el centro de entrenamiento del mayor equipo de futbol de Brasil pernoctaban adolescentes. Sus edades oscilan entre 14 y 17 años. Todos ellos pertenecen a las categorías inferiores.

