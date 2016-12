MUD abandonó descartó continuar diálogo con el gobierno

La Mesa de la Unidad Democrática descartó la restitución en enero de las conversaciones con el gobierno, al que señaló de incumplir acuerdos, situación que aleja la posibilidad de que Venezuela pueda encontrar una salida negociada a la compleja crisis que enfrenta. La coalición opositora descartó la restitución en enero de las conversaciones con el gobierno, al que señaló de incumplir acuerdos, situación que aleja la posibilidad de que el país encuentre una salida negociada a la compleja crisis que enfrenta.

El papa Francisco se refirió este domingo a la situación de Venezuela, e indicó en su mensaje navideño del urbi et orbi que espera que la “valentía” anime a los venezolanos a dar los pasos para poner fin a las tensiones.

“No existen condiciones para restituir el próximo 13 de Enero un diálogo directo”, afirmó la MUD en un comunicado que difundió el sábado en el que pidió al Vaticano, que actúa como facilitador en el proceso, que active los mecanismos para verificar “el no cumplimiento de los acuerdos” por parte del gobierno.

La alianza opositora sostiene que el oficialismo no acató el compromiso de fijar un cronograma electoral, no liberó a los llamados “presos políticos”, no abrió un canal humanitario para recibir alimentos y medicinas del exterior, y mantiene su postura de enfrentamiento y desconocimiento de la Asamblea Nacional de mayoría opositora.

A pesar de la paralización de los diálogos, la MUD a pidió al Vaticano y al resto de la comunidad internacional mantener la ayuda “política y diplomática”.

Las autoridades no han emitido hasta el momento ningún comentario en respuesta a la oposición, que es acusada por el oficialismo de incumplir el acuerdo de respeto a los poderes públicos.

Desde inicios de mes está paralizada la mesa de diálogo que promueven el Vaticano y un grupo de ex presidentes, con el apoyo de Unasur, debido a mutuas acusaciones de las partes sobre el incumplimiento de los acuerdos.

Los facilitadores propusieron una reunión para el 13 de enero para retomar las conversaciones, pero es poco probable que ese encuentro se dé ante la postura asumida por la Unidad.

El presidente Nicolás Maduro y algunas figuras del oficialismo han descartado el retiro de los diálogos a pesar de los pocos avances del proceso.

La tregua que mantuvieron en el marco de los diálogos el oficialismo y la oposición se terminó este mes cuando la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, declaró la responsabilidad política de Maduro por la crisis, lo que crispó las tensiones políticas.

La decisión del Congreso fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia, que es señalado de estar controlado por el gobierno.

De forma sorpresiva el máximo tribunal ratificó como directoras del Consejo Nacional Electoral a dos ex miembros del partido oficialista, dejando sin efecto uno de los acuerdos de la mesa de diálogo que contemplaba la elección de mutuo acuerdo entre las partes de las autoridades electorales, proceso que es potestad constitucional de la Asamblea Nacional.

La crisis económica que enfrenta Venezuela se agudizó en plena época de Navidad ante la galopante inflación y los crecientes problemas de escasez alimentos, medicinas y otros bienes, al que se sumó ahora la falta de dinero efectivo.

Las tensiones se crisparon la semana pasada ante los violentos disturbios y saqueos de comercios que se registraron en algunas ciudades del país tras la medida que adoptó Maduro de eliminar el billete de 100 bolívares, que es el de mayor denominación, para combatir el contrabando de papel moneda hacia Colombia.

El mandatario revirtió la medida un día después de su entrada en vigencia, y extendió hasta el 2 de enero la circulación de los referidos billetes.

El jefe de Estado también levantó recientemente el cierre de las fronteras con Colombia y Brasil que adoptó para combatir del contrabando de papel moneda, y acordó una progresiva reapertura de los pasos fronterizos.

