Movev apoya posible candidatura de Lorenzo Mendoza

“La candidatura de Lorenzo Mendoza es una necesidad histórica para Venezuela”, fueron las palabras del dirigente nacional del Movimiento Ecológico de Venezuela (MOVEV), Argenis “Goto” Ecarri.

Esta semana un grupo de ciudadanos también expresaron en una movilización de calle su apoyo al presidente ejecutivo de Empresas Polar. En la ciudad de Caracas se trasladaron hasta la sede ubicada en Los Cortijos.

Según “Goto” Ecarri Mendoza representa la esperanza para todos los venezolanos ya que “conocemos la capacidad gerencial de Lorenzo y su solo nombre representa un “cheque al portador” para quienes pueden ayudar a nuestro pueblo; de igual manera, solo Mendoza pudiese gestionar ante los organismos financieros internacionales, la gran cantidad de dinero fresco que se va a necesitar para la reconstrucción y reactivación económica del país”.

También una gran preocupación expresó el dirigente de MOVEV al referirse a los hechos registrados hacia comercios y las medidas que busca implementar el gobierno nacional.

“El pueblo está desesperado por la escasez de alimentos y medicinas, yo particularmente entiendo la situación que atraviesan los sectores populares los cuales visito frecuentemente; sin embargo, los comerciantes no pueden pagar las consecuencias del desastre gubernamental, pues cuando se saquea un negocio, el daño es doble, primero, el que se le ocasiona al dueño del establecimiento; y segundo, es muy poco probable que ese ciudadano pueda reponer el inventario, bien porque no tiene el dinero para hacerlo, o porque no hay la mercancía para realizar dicha reposición”.

Exhortó a los partidos que hacen vida dentro de la oposición “para que de una manera unánime, respaldemos la mejor opción para Venezuela, que sin duda alguna es la de Lorenzo Mendoza”.

ACN / Nota de prensa.