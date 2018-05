Moneda de video juego (WoW) vale entre 7 y 60 veces más que el bolivar

Remesas del exterior deben ser cambiadas a tasa Dicom, señala Sudeban.

Las remesas que reciben los venezolanos desde el exterior deben ser transferidas a bolívares; dijo el superintendente de Bancos, Antonio Morales; usando como referencia la tasa de cambio establecida por el BCV a través de las subastas del Dicom. Estiman recibir hasta $6.000 millones por este concepto en 2018

Reiteró que solo las casas de cambio autorizadas podrán procesar este tipo de transacciones; recordando además que en los próximos días se establecerán nuevos locales legales para poder realizar el canje de moneda.

Remesas según CAF

Según las cifras del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF); el año pasado ingresaron al país más de $2 mil millones por concepto de remesas; y las estimaciones apuntan a que este año el monto podría alcanzar 4.000 o 6.000 millones de dólares producto de la diáspora de venezolanos.

Caso Banesco

Por otra parte el presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Eduardo Piñate; al ser consultado con respecto a la posible intervención de otras instituciones bancarias; dijo que son decisiones del Ejecutivo nacional; “pero en la investigación que se ha abierto a través de la operación Manos de Papel; Banesco aparecía altamente comprometido con más del 90% de las operaciones ilegales detectadas; eso quiere decir que pudiera haber otras instituciones”.

Precisó que por ahora no está planteado en el seno del ente legislativo tratar este tema

El economista José Gregorio Piña dijo que considera poco probable la posibilidad de que se intervengan otras instituciones bancarias; recordó que la medida contra Banesco es de carácter temporal y a puertas abiertas.

“La situación no va a tener mayor trascendencia porque el banco está operando normalmente”, aseveró.

El pasado 03 de mayo el gobierno nacional anunció la intervención de Banesco por 90 días por presuntas irregularidades vinculadas con la legitimación de capitales.

Por su parte, el banquero Juan Carlos Escotet ha rechazado la medida; alegando que “es una intervención que no tiene ningún tipo de sentido. Esta es una decisión exclusivamente política”.

