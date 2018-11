“Miss Intercontinental Venezuela 2018” es el 25N

El certamen “Miss Intercontinental Venezuela 2018”, se celebrará este próximo domingo 25 de noviembre; y como una forma de que sus audiencias conozcan un poco más a las candidatas; publicaremos a las chicas en grupos de tres. Estén pendientes de la difusión de esta información para que seleccionen a la candidata de su preferencia.

Amazonas.

Mariel Mendoza, Miss Amazonas, tiene 19 años y una estatura de 1,76. Primer año de Idiomas Modernos, @mivamazonas2018. Nació en Caracas, el 6 de febrero de 1999 es del Signo Acuario y siente “Un placer culposo por comer chocolate. Se considera adicta a él, pero trato de seguir la dieta.

No puedes salir de tu casa sin maquillaje, porque un retoque nunca está mal cuando se va a salir. Antes de dormir, “Doy gracias a Dios por un día más de vida.

Mi Cantante favorito es Bruno Mars, porque me encanta como canta y por el estilo que tiene.

-¿Cómo llegaste al Miss Intercontinental Venezuela?

-Me enteré por las redes que empezarían los castings. No perdí el tiempo y me acerqué a la agencia. Ser Miss Intercontinental “sería un honor y una responsabilidad, ya que se va a representar al país y hay que demostrar que las mujeres venezolanas somos bellas y luchadoras, además enseñar que todavía hay gente que quiere y ama nuestro país.

-¿Qué diferencia hay entre el Miss Intercontinental y otros certámenes?

Se diferencia por siempre innovar y hacer que las chicas cada año se vean mejor y les facilitan la mayor cantidad de beneficios a las participantes, para que brillen durante y después del certamen.

¿De coronarte Miss Intercontinental Venezuela, cuál sería tu primer discurso ante todo el país?

-Primero que nada le daría las gracias a Dios y a todas las personas que me apoyaron, porque sin ellos esto no hubiese sido posible.

-¿A quién dedicarías tu triunfo?

Lo dedicaría a todos mis familiares, en especial a mi papá porque siempre me enseñó que hay que aprovechar las oportunidades y luchar por lo que se quiere con el corazón.

Anzoátegui

Yara D’ León es Miss Anzoátegui, tiene 18 años y mide 1,76. Estudia Segundo semestre de Ingeniería de Mantenimiento Industrial, @mivanzoategui2018. Nació en El Tigre del estado Anzoátegui, 25 de julio de 2000. Signo Leo y siente “Un placer culposo por comer dulces”.

No puedes salir de tu casa sin el celular, pero antes de dormir, “Rezo y agradezco a Dios por un día más”.

Su cantante favorito es sin dudas, Pablo Alborán. Sus letras son maravillosas.

¿Cómo llegaste al Miss Intercontinental Venezuela?

Llegué al Miss Intercontinental Venezuela porque el grupo coach de misses de Puerto La Cruz me planteó la posibilidad de participar en el evento y yo me permití participar.

Ser Miss Intercontinental sería una experiencia maravillosa, donde tenemos la dicha de aprender día a día a lo largo de este tiempo cosas muy valiosas y conocer a chicas que luchan por sus sueños.

-¿Qué diferencia hay entre el Miss Intercontinental y otros certámenes?

La diferencia entre Miss Intercontinental y otros concursos en los que he participado es que logré darme cuenta que estoy en un certamen que promueve la perseverancia como un valor único, para que cada chica se esfuerce día a día por lograr sus sueños.

-¿De coronarte Miss Intercontinental Venezuela, cuál sería tu primer discurso ante todo el país?

-De ganar la corona, apostaría siempre a la reconciliación nacional, al entendimiento entre hermanos venezolanos y a comprender que unidos podemos superar cualquier dificultad.

-¿A quién dedicarías tu triunfo?

-A todas esas personas que creyeron en Yara D’ León como una miss, y aunque quizás no acariciaba la idea de convertirme en miss sino en modelo, me permití serlo y gracias a ellos logré convertirme en una Miss Intercontinental.

Barinas

Emma Torres es “Miss Barinas”, tiene 19 años y una estatura de 1,73. Estudia Primer año de Medicina Veterinaria. @mivbarinas2018.

Nació en Barinas, 02 de julio de 1999. Del Signo Cáncer, su placer culposo es “Comer una cachapa con chicharrón”. No puedes salir de tu casa sin su teléfono y “Antes de dormir, doy gracias por un día lleno de éxitos.

Su cantante favorito es Alejandro Sanz, porque es súper romántico y sus letras están llenas de amor

-¿Cómo llegaste al Miss Intercontinental Venezuela?

Desde el año pasado estoy interesada en el concurso pero este año fue que se dio la oportunidad de ser Miss Intercontinental y me parece que el certamen es sinónimo de venezolanidad, una oportunidad de demostrar al mundo de qué estamos hechas las venezolanas.

-¿Qué diferencia hay entre el Miss Intercontinental y otros certámenes?

-El Miss Intercontinental es un concurso donde las oportunidades son igual para todas, porque cualquiera puede coronarse y ser la representante del país.

-De coronarte Miss Intercontinental Venezuela, ¿cuál sería tu primer discurso ante todo el país?

Mi discurso iría orientado a invitar a no dejar de trabajar por nuestro bello país.

-¿A quién dedicarías tu triunfo?

-Principalmente a Dios y a mi familia, que siempre estuvieron allí para apoyarme, y a esas personas que me dieron el empujón para ser quien soy.

ACN/np

