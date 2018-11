Miss Intercontinental Venezuela 2018 es el 25N (IV)

El certamen “Miss Intercontinental Venezuela 2018”; se celebrará este próximo domingo 25 de noviembre; y como una forma de que sus audiencias conozcan un poco más a las candidatas; estamos publicando a las chicas en grupos. Estén pendientes de la difusión de esta información para que seleccionen a la candidata de su preferencia. Esta es la penúltima selección.

Guárico

Marylyn González es Miss Guárico, tienes 19 años y una estatura de 1,69. Estudia Primer semestre de Contaduría Pública. @mivguarico2018

Nació en Guárico, el 07 de diciembre de 1998. Es del Signo Sagitario y siente un placer culposo de Comer pizza estando en dieta. No puedes salir de tu casa sin… “Mi teléfono y, por supuesto, la cédula”. Antes de dormir doy gracias a Dios por un nuevo día.

¿Mi cantante favorito?, me gustan muchos cantantes, pero considero que mi cantante favorito es Nacho, porque además de gustarme su música, me gusta su dedicación por lo que le apasiona.

-¿Cómo llegaste al Miss Intercontinental Venezuela?

-Vi la trayectoria del concurso el año pasado, me gustó y al ver los anuncios en redes sociales decidí ir al casting en el que quedé seleccionada.

Ser Miss Intercontinental es “Ser Venezuela”.

-¿Qué diferencia hay entre el Miss Intercontinental y otros certámenes?

-Creo que la gran diferencia es la oportunidad que nos brinda el concurso. No soy la más alta y hoy estoy aquí, representando a Guárico con orgullo.

-De coronarte Miss Intercontinental Venezuela, ¿cuál sería tu primer discurso ante todo el país?

-Definitivamente mi discurso sería para promover la paz, el respeto y la unión como venezolanos. El país está en manos de nosotros, los jóvenes, y debemos dar la cara por él.

-¿A quién dedicarías tu triunfo?

-Principalmente a Dios, mi familia y todas las personas que estuvieron allí apoyándome.

Lara

Génesis Peña es Miss Lara, tiene 24 años y una estura de 1.69. Estudia Séptimo semestre de Comunicación Social. @mivlara2018

Nació en Lara, el 02 de marzo de 1993. Es del Signo Piscis y siente un placer culposo por Comer muchos dulces. No puedes salir de tu casa sin su cartera y antes de dormir, “Me baño”.

Mi Cantante favorito, me gusta mucho Luis Miguel, sus canciones me relajan y me parece que es un gran cantante.

-¿Cómo llegaste al Miss Intercontinental Venezuela?

-Mi mánager Rafael Albornoz me lo sugirió varias veces y decidí intentarlo.

Ser Miss Intercontinental es… Ser una de las reinas más importante de Venezuela

-¿Qué diferencia hay entre el Miss Intercontinental y otros certámenes?

-Me parece que el Miss Intercontinental Venezuela junto la Miss Tierra y Miss Venezuela son los más importantes del país.

De coronarte Miss Intercontinental Venezuela, ¿cuál sería tu primer discurso ante todo el país?

-Que daría lo mejor de mí para hacer el mejor papel de reina Miss Intercontinental Venezuela y trabajaría duro para poner el nombre de nuestro país en alto en el extranjero.

¿A quién dedicarías tu triunfo?

-A todos los que me apoyaron en el camino y a mis preparadores, al dueño de la organización y a mi familia por su apoyo incondicional y por estar pendiente.

Mérida

Stephanie Márquez es Miss Mérida, tiene 22 años, mide 1,70 y estudia Séptimo semestre de Derecho. @mivmerida2018.

Nació en Caracas, el 18 de agosto de 1996. Es del Signo Leo y siente un placer culposo por

“¡Comer! Sobre todo pasta… ¡Es mi debilidad!”

No puedo salir de mi casa sin darle un beso a mi mamá, sin arreglarme el cabello y sin teléfono. Antes de dormir, Tengo que ducharme y coloco un vaso de agua en la mesita de noche.

¿Cantante favorito? Entre muchos, mis favoritos son Reik y Camila, porque me encantan las canciones románticas.

-¿Cómo llegaste al Miss Intercontinental Venezuela?

-A través del concurso regional de Mérida, bajo mucha motivación de personas cercanas que me convencieron de emprender este sueño.

Ser Miss Intercontinental es ser, además de bella, una mujer integral, luchadora, con belleza tanto externa como interna, es poner las necesidades de otros antes que las tuyas.

-¿Qué diferencia hay entre el Miss Intercontinental y otros certámenes?

-Que el Miss Intercontinental no solo busca mujeres bellas, sino mujeres integrales, capaces de pensar y dar una buena representación de Venezuela en el extranjero.

-De coronarte Miss Intercontinental Venezuela, ¿cuál sería tu primer discurso ante todo el país?

-Primeramente agradezco a Dios por el privilegio de representar a Venezuela en territorio extranjero, prometo trabajar para una mejor Venezuela, aportando un granito de arena con lo que será mi futura profesión pues me encantaría ofrecer talleres de capacitación para los niños a través de la Lopna. Me siento súper orgullosa de haber logrado por lo que tanto trabajé en estos meses, es un triunfo compartido con tantas personas que han seguido mi camino desde un principio. No es suficiente solo con soñarlo, hay que trabajar para conseguirlo.

-¿A quién dedicarías tu triunfo?

-A mi papá, quien no tiene la oportunidad de verme porque murió hace 11 años; a mi mamá y hermana por tanto apoyo y por soportarme en todo este proceso.

Miranda

Brenda Suárez es “Miss Miranda”. Tiene 20 años y mide 1,76. Estudia Quinto semestre de Administración Tributaria. @mivmiranda2018

Nació en Lara, el 28 de marzo de 1998. Es del Signo Aries. Sn placer culposo es Ir de compras.

No puedes salir de tu casa sin su iPhone y antes de dormir, “Hablo con Dios”.

Mi Cantante favorito , más que un cantante, un género: el góspel. Cada letra tiene una trama diferente y me puedo identificar en varias de ellas.

-¿Cómo llegaste al Miss Intercontinental Venezuela?

-Llegué al casting general y aquí estoy.

Ser Miss Intercontinental es una meta más que he trazado en mi vida… Con calidad y aprendizaje.

-¿Qué diferencia hay entre el Miss Intercontinental y otros certámenes?

-Creo que cada certamen tiene diferentes criterios que evaluar, dependiendo de los cánones de belleza que manejan los concursos internacionales. Por eso soy consciente que ninguno es igual a otro.

-De coronarte Miss Intercontinental Venezuela, ¿cuál sería tu primer discurso ante todo el país?

-Creo que lo más importante sería dejar claro el objetivo del concurso, que trata la unión o integración de diferentes continentes… Pienso que, de ser coronada, lo más enriquecedor sería portar la banda de Venezuela en mi pecho y con orgullo mostrar la inmensa cultura que posee mi país. Para mí, lo más relevante de ser Miss Intercontinental no es poseer una corona en la cabeza, es ser la portadora de una voz con aplomo para identificar lo que nos representa como continente.

-¿A quién dedicarías tu triunfo?

-El triunfo, aunque suene cliché, se lo doy primeramente a Dios por otorgarme la vida a través de mis padres, soy fiel creyente de que el tiempo de Dios es perfecto. Por supuesto a mi madre, que ha sido y será siempre pilar fundamental en cada meta que yo trace.

Monagas

Brayacny Hernández es Miss Monagas, tiene 24 años y una estatura de 1,72. Es Ingeniera Civil (@mivmonagas2018). Nació en Caracas, el 15 de julio de 1994. Y es del Signo Cáncer.

¿Un placer culposo? No existe. No entra en mi diccionario personal.

No puedes salir de tu casa sin mi teléfono.

Antes de dormir, Oro y agradezco siempre a Dios.

Mi Cantante favorito es Shakira. Me parece una artista completa y siempre tan espontanea (risas). Es una mujer admirable.

-¿Cómo llegaste al Miss Intercontinental Venezuela?

-Luego de firmar contrato con mi coach Devi Wolf, quien me introdujo en este mundo de misses. Este siempre fue mi sueño.

Ser Miss Intercontinental es ser una mujer llena de valores, con una belleza integral tanto física como espiritual, dispuesta a obtener todo lo que se propone, porque así somos las mujeres venezolanas.

-¿Qué diferencia hay entre el Miss Intercontinental y otros certámenes?

-No he estado en otro concurso para poder notar las diferencias, pero puedo decir que es totalmente integral ya que ha sido como una escuela. Me han enseñado que con disciplina y responsabilidad todo es posible.

-De coronarte Miss Intercontinental Venezuela, ¿cuál sería tu primer discurso ante todo el país?

-¡Wow! Esto es un sueño hecho realidad. Me comprometo a llevar el nombre y la dignificación venezolana bien en alto en el extranjero, porque es nuestro deber hacer sentir orgulloso a todo ese país que estamos representando y apuesta a nosotras.

-¿A quién dedicarías tu triunfo?

Principalmente, le dedicaría esta corona a mi familia, que ha sido mi apoyo. Luego, a la organización por darme la oportunidad de estar aquí. También debo agradecer a mi coach y a todas esas personas que siempre siguieron mis pasos y me dieron la motivación de seguir adelante.

Nueva Esparta

Oriana Penzo es Miss Nueva Esparta, Tiene 18 años y una estatura de 1,73. Estudia Primer semestre de Comunicación Social. @mivnvaesparta2018

Nació en Anzoátegui, el 10 de febrero de 2000. Es del Signo Acuario y su placer culposo es el helado. No puedes salir de tu casa sin su cartera y antes de dormir, me desmaquillo.

Me encantan las canciones de Ricardo Arjona, porque me encantan las letras profundas y románticas.

-¿Cómo llegaste al Miss Intercontinental Venezuela?

-Llegué por un casting que vi por Instagram y me atreví. Ahora estoy aquí, afrontando con mucho orgullo este gran reto.

Ser Miss Intercontinental es algo maravilloso e inolvidable. Es algo que recordaré por toda mi vida, un camino lleno de aprendizajes

-¿Qué diferencia hay entre el Miss Intercontinental y otros certámenes?

-Pienso que la Miss Intercontinental tiene mucha proyección internacional y es un concurso que brinda grandes beneficios, tanto a la ganadora como a las participantes.

-De coronarte Miss Intercontinental Venezuela, ¿cuál sería tu primer discurso ante todo el país?

-Lo primero que diría, sería que los sueños se hacen realidad y que todo con mucho esfuerzo y trabajo se logra. Agregaría que daré lo mejor de mí representando a Venezuela en el exterior.

-¿A quién dedicarías tu triunfo?

-A mis padres, que han sido mi motor. Sin ellos no sería posible esto y les agradezco todos los valores que me han inculcado y me han hecho la mujer que soy hoy en día.

Trujillo

Juliett Iriarte es Miss Trujillo tiene 20 años y mide 1,69. Estudia Segundo semestre de Turismo @mivtrujillo2018.

Nació en Caracas, el 24 de abril de 1998. Es del Signo Tauro y siente un placer culposo al salirme de la dieta. No puede salir de su casa sin “Aplicarme perfume”. Antes de dormir cepillo mis dientes y realizo mi ritual reviso mi teléfono mientras me hacen cariñitos en el cabello.

Mi cantante favorito es Franco De Vita, porque es un buen compositor y siempre expresa lo que siente en las letras de sus canciones.

-¿Cómo llegaste al Miss Intercontinental Venezuela?

-Por mi diseñador, Wilman Armas.

Ser Miss Intercontinental es poder representar a mi país tanto nacional como internacionalmente, con el mayor compromiso y lealtad.

-¿Qué diferencia hay entre el Miss Intercontinental y otros certámenes?

-El Miss Intercontinental nos proyecta internacionalmente, ya que están asociados con agencias del exterior.

-De coronarte Miss Intercontinental Venezuela, ¿cuál sería tu primer discurso ante todo el país?

-El factor más importante para realizar cualquier meta trazada es la confianza en sí mismo, debes creerte lo que haces y demostrar que sí puedes.

-¿A quién dedicarías tu triunfo?

-A Dios por guiar mis pasos y a mi familia, por día tras día brindarme su apoyo y siempre recordarme que sí puedo lograrlo.

Vargas

Nicole Benavente es Miss Vargas, tiene 18 años y una estatura de 1,79. Estudia Primer semestre de Administración de Turismo. @mivvargas2018

Nació en Vargas, el 15 de noviembre de 2001. Es del Signo Escorpio y su placer culposo es comer hamburguesas.

No puedes salir de tu casa sin maquillaje y productos de uso personal. Antes de dormir, Le doy gracias a Dios por tanto.

Mi Cantante favorito es Bob Marley, porque dejó un legado de paz y unión a través de su música, no importa de dónde vengas, o de la religión que seas, siempre tiene que existir la igualdad entre los seres humanos.

-¿Cómo llegaste al Miss Intercontinental Venezuela?

-Acudí al casting.

Ser Miss Intercontinental es tener la oportunidad de representar a Venezuela en un concurso internacional de belleza y poder demostrar que no solo somos bellas sino muy talentosas e inteligentes!.

-¿Qué diferencia hay entre el Miss Intercontinental y otros certámenes?

-A pesar de ser su segundo año de edición, logró posicionarse como uno de los mejores concursos de belleza en nuestro país por su impecable imagen, responsable equipo de trabajo que proyecta el talento no solo a dentro sino fuera de Venezuela.

-De coronarte Miss Intercontinental Venezuela, ¿cuál sería tu primer discurso ante todo el país?

-Mi primer discurso estaría dirigido a todo los venezolanos, para decirles que en la unión está la fuerza, que el respeto nace de nosotros mismo y que cada día trabajemos más por reforzar nuestros valores en nuestro hogar. Nunca debemos olvidar que Dios nos ha bendecido con una tierra hermosa, que debemos enaltecer y sentirnos orgullosos siempre de ser venezolanos.

-¿A quién dedicarías tu triunfo?

-Mi triunfo se lo dedicaría a mi madre, ya que con dedicación y esfuerzo me ha formado, me está apoyando y me apoyará a conquistar todas mis metas y sueños.

ACN

