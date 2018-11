Miss Intercontinental Venezuela 2018 es el 25N (III)

Miss Intercontinental Venezuela 2018 es el 25 (III)

El certamen “Miss Intercontinental Venezuela 2018”, se celebrará este próximo domingo 25 de noviembre y como una forma de que sus audiencias conozcan un poco más a las candidatas, estamos publicando a las chicas en grupos. Estén pendientes de la difusión de esta información para que seleccionen a la candidata de su preferencia.

Carabobo

NOMBRE: Charlotte Battah es Miss Carabobo, tiene 23 años y una estatura de 1,75. Es Técnico Superior en Imagenología. @mivcarabobo2018.

Nació en Carabobo, 20 de febrero de 1995. Es del Signo Acuario y siente un placer culposo por los chocolates y los dulces.

No puedes salir de tu casa sin… Sin zarcillos, sin cartera y sin perfume y antes de dormir, tú…

“Tengo que bañarme y aplicarme todas mis cremas corporales y faciales”.

Mi Cantante favorito es el ganador de grandes premios con una carrera brillante y a pesar de eso nunca olvida sus raíces y cada vez nos hace sentir más orgullosos de él: Ignacio Mendoza, Nacho.

-¿Cómo llegaste al Miss Intercontinental Venezuela?

-Llegué a esta organización después de competir con 24 chicas hermosas en el certamen regional y ser coronada como la representante de mi estado Carabobo.

Ser Miss Intercontinental es… Una meta que asumí con gran responsabilidad, respeto y dedicación. Ser reina de un concurso como este te brinda grandes herramientas, para llegar a muchas personas y tener una voz ante la sociedad (ser Miss Intercontinental te convierte en embajadora de la belleza para tu país) y para esto hay que prepararse y asumirlo con mucha inteligencia y determinación.

-¿Qué diferencia hay entre el Miss Intercontinental y otros certámenes?

-Considero que todos los concursos de belleza tienen su, pero la diferencia se la da la pasión con la que tú vivas la experiencia, las ganas que le imprimas a cada una de las cosas que haces para llegar a tu objetivo, la corona.

-De coronarte Miss Intercontinental Venezuela, ¿cuál sería tu primer discurso ante todo el país?

En la actualidad, el país está viviendo grandes cosas de las que no todo es negativo. Como embajadora de la belleza llevaría un mensaje de unión, de recordar el gran país que fuimos y que está en nuestras manos volverlo a construir con tolerancia, respeto, igualdad y sobre todo ganas de hacer las cosas bien.

En los concursos de belleza, que en estos tiempos son muy criticados, existimos mujeres además de bellas, con grandes propósitos para que este país salga adelante y vuelva a ser LA CASA DE GRANDES OPORTUNIDADES.

-¿A quién dedicarías tu triunfo?

-Son tantas las personas a las que debo agradecerle por acompañarme en esta meta. Mi mamá, quien ha sido mi motor y me ha dado ese consejo a tiempo; toda mi familia me ha apoyado y me han motivado a dar cada paso en este camino. A todo el equipo que conforma el Miss Intercontinental Carabobo y todas esas personas que creyeron y aún creen en mí.

Cojedes

Daniela Chmatil es Miss Cojedes, tiene 18 años y mide 1,72. Estudia Segundo semestre de Psicología. @mivcojedes2018.

Nació en Carabobo, 23 de septiembre de 2000. Signo Libra. Su placer culposo: El arequipe.

No puedes salir de tu casa sin… Mi teléfono.

Antes de dormir, tú… Pido y agradezco a Dios.

Cantante favorito y por qué. No tengo un cantante en específico… ¡Son muchos!

-¿Cómo llegaste al Miss Intercontinental Venezuela? A través del regional Miss intercontinental Carabobo.

Ser Miss Intercontinental es… Ser una mujer Integral, con elegancia, actitud, y mucha confianza en sí misma.

-¿Qué diferencia hay entre el Miss Intercontinental y otros certámenes?

-No sabría decir, porque no había estado en otro tan importante como este, pero por lo menos en el Miss Intercontinental Venezuela hay mucha responsabilidad ante todo, hay un respeto por parte de todos, son una organización preocupada porque tengamos todo cada una de nosotras, hay apoyo y entendimiento para cualquier situación, y creo que eso los diferencia.

De coronarte Miss Intercontinental Venezuela, ¿cuál sería tu primer discurso ante todo el país?

Primero que todo, deseo agradecer a esas personas que me apoyaron y me dieron esa fuerza y confianza para estar aquí. Después, a la organización por confiar en mí para asumir esta responsabilidad.

-¿A quién dedicarías tu triunfo?

-A esas personas valiosas en mi vida que me brindaron el apoyo y me dieron la confianza de llegar hasta aquí.

Delta Amacuro

Jhulia Martínez es Miss Delta Amacuro, tiene 19 años y mide 1,76. Estudia Segundo semestre de Arquitectura. @mivdeltaamacuro2018

Nació en Monagas, 01 de agosto de 1999. Signo Leo. Y siente un placer culposo por “Olvidarme de la dieta con chocolates y dulces”.

No puedes salir de tu casa sin… Pedir permiso y Antes de dormir, tú… Pido la bendición.

Cantante favorito y por qué. Lali Esposito por ser una cantante muy bella y profesional

¿Cómo llegaste al Miss Intercontinental Venezuela? Por un concurso regional.

Ser Miss Intercontinental es… Una oportunidad de formarme como modelo profesional y proyectarme al mundo.

¿Qué diferencia hay entre el Miss Intercontinental y otros certámenes?

Es mi primer concurso de belleza y ha sido una experiencia que me la he disfrutado al máximo, aprendiendo cada día de mis compañeras, profesores y la Organización. Las experiencias que me llevo y el aprendizaje siempre lo harán diferente a cualquier otro concurso.

De coronarte Miss Intercontinental Venezuela, ¿cuál sería tu primer discurso ante todo el país? Ser Miss Intercontinental Venezuela, aprovecharía la plataforma de brindar un mensaje de unión y esperanza a nuestro país, invitaría a las empresas gubernamentales y no gubernamentales a prestar apoyo a los niños en situación de calle y crearía un proyecto para su protección, desarrollo personal y profesional. ¿A quién dedicarías tu triunfo?

A Dios, sin dudarlo.

Dependencias Federales

Domilin Acosta es Miss Dependencias Federales, tiene 19 años y una estatura de 1,78. Estudia

Sexto semestre de Comunicación Social. @mivdependenciasfederales2018

Nació en Guárico, 20 de marzo de 1999. Es del Signo Piscis.

Un placer culposo: Comer postres, sobre todo torta de chocolate.

No puedes salir de tu casa sin… Mi teléfono.

Antes de dormir, tú… Me gusta escuchar música o leer.

Cantante favorito y por qué. Ricardo Arjona, porque la letra de sus canciones siempre expresan la verdad.

¿Cómo llegaste al Miss Intercontinental Venezuela? A través de la franquicia Miss intercontinental Carabobo.

Ser Miss Intercontinental es… Una oportunidad de formarme como modelo profesional y proyectarme al mundo.

¿Qué diferencia hay entre el Miss Intercontinental y otros certámenes?

Que busca mostrar el talento y las cualidades de todas las candidatas, para que sean conocidas no solo por su belleza física sino también por lo que pueden aportar a la sociedad.

De coronarte Miss Intercontinental Venezuela, ¿cuál sería tu primer discurso ante todo el país? Mi discurso ante todo el país, de llegar a coronarme como la nueva Miss Intercontinental, sería: Si te esfuerzas por conseguir lo que quieres, puedes lograrlo y por más dura que sea la batalla, si tenemos determinación y perseverancia, podemos lograr todo lo que nos propongamos en la vida. Jamás dejemos de soñar, porque los sueños se hicieron para cumplirse

¿A quién dedicarías tu triunfo? Sin duda alguna a mi familia, que me ha apoyado en todo momento y ha sido el pilar fundamental que me ha mantenido siempre de pie.

Distrito Capital

Veneloppe Black es Miss Distrito Capital, tiene 19 años y mide 1,76. Estudia Primer año de Comunicación Visual. @mivdttocapital2018.

Nació en Carabobo, 14 de noviembre de 1998. Es del Signo Escorpio. Para ser honesta, desde muy pequeña mi placer culposo es el arroz con leche.

No puedes salir de tu casa sin… Para mí, lo que nunca dejaría sería mi cartera, porque ahí llevo mi cédula, productos de higiene personal y mi celular con su cargador. ¡Ah! Y un traje de baño negro, porque nunca sabes cuándo saldrá un casting (risas).

Antes de dormir, tú… Rezo mucho. Agradezco por todo lo que me pasó en el día. Por cada plato de comida, por las oportunidades, y porque así sea siempre.

Cantante favorito y por qué. Son muchísimos, pero si tengo que nombrar a uno, sería Fifth Harmony. Son activistas, siempre hablan sobre el empoderamiento femenino y lo capaces que somos como mujeres de hacer cualquier cosa, sobre el amor propio y respeto por el prójimo. Gracias a ellas he crecido muchísimo personalmente.

-¿Cómo llegaste al Miss Intercontinental Venezuela?

-El año pasado tuve la oportunidad de ver la primera edición televisada del certamen, me encantó, así que tomé la decisión de participar y aquí estoy.

Ser Miss Intercontinental es… Considero que el ser una reina de belleza, más allá de lo superficial, es saber usar tu influencia para apoyar organizaciones que aportan a la comunidad beneficios necesarios, todo en el buen sentido de la palabra. Una reina de belleza actúa para que se puedan exponer las necesidades de muchas personas y comunidades.

-¿Qué diferencia hay entre el Miss Intercontinental y otros certámenes?

-He tenido la oportunidad de participar en otros certámenes de belleza y, para ser honesta, ninguno me ha brindado tantas oportunidades como el Miss Intercontinental. Son increíbles para el crecimiento artístico, pero sobre todo se maneja mucho el respeto.

De coronarte Miss Intercontinental Venezuela, ¿cuál sería tu primer discurso ante todo el país? Sé que sonará cliché, pero luchen, sigan trabajando. El verdadero cambio empieza por nosotros como personas y/o ciudadanos. Aprendamos a amar más, respetar más, valorar más, AGRADECER más. Haz el bien y notarás un cambio que valdrá la pena.

¿A quién dedicarías tu triunfo? Primordialmente a Dios. Sé que fue él quien me puso en este camino y es quién siempre me ha guiado para hacer las cosas correctas. A mis padres, quienes han dado todo por apoyar mis sueños y estar a mi lado. A mi hermanita, que es incondicional y siempre está para mí. También al resto de mis familiares y amigos, los cuales son parte de cada sueño y tengo su apoyo en cada decisión.

Falcón

Oriannys Requena es Miss Falcón, tiene 18 años y mide 1,72. Estudia Primer semestre de Artes. @ mivfalcon2018

Nació en Delta Amacuro, 04 de mayo de 2000. Es del Signo Tauro y su placer culposo es “Disfrutar de la comida rápida luego de salir del gimnasio”.

No puedes salir de tu casa sin… Mi teléfono y, por supuesto, la cédula.

Antes de dormir, tú… Mi oración de agradecimiento a Dios

Cantante favorito y por qué. La banda Reik, sin duda alguna, porque siempre me identifico con la letra de sus canciones

-¿Cómo llegaste al Miss Intercontinental Venezuela?

-Fue a través de la red social Instagram que encontré la publicidad y se despertó la inquietud que siempre he tenido hacia los concursos de belleza, por lo que me dirigí al casting y quedé seleccionada.

Ser Miss Intercontinental es…Avanzar hacia el horizonte de oportunidades que se abren ante mis pies, coronada de amor de un país y sobre todo el de mi familia, y con el orgullo de venir de humilde cuna encumbrándome hacia un mejor porvenir propio y colectivo.

-¿Qué diferencia hay entre el Miss Intercontinental y otros certámenes?

-El Miss Intercontinental Venezuela es una maravillosa oportunidad de crecimiento personal en distintos niveles: intelectual, físico y sobre todo humano, que ofrece a las jóvenes la posibilidad de representar a nuestro país y brillar en las pasarelas del mundo.

-De coronarte Miss Intercontinental Venezuela, ¿cuál sería tu primer discurso ante todo el país?

-Para mí es un privilegio representar la belleza e inteligencia de la mujer venezolana, fruto del crisol de culturas que aquí convergen sobre todo hoy día, cuando está en manos de nosotros, los jóvenes, reconstruir con esfuerzo, trabajo y dedicación nuestra amada tierra.

-¿A quién dedicarías tu triunfo?

-Primeramente a Dios y a mis abuelos que están en el cielo de su lado, puesto a que ellos me impulsaron y me dieron la fuerza para superar cada adversidad y cada problema que estuvo presente. También a mi familia y amigos, que me apoyaron desde el principio y siempre creyeron en mí, sin ustedes este triunfo no hubiese sido posible.

ACN/np

