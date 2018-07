Miss España 2018 primera transexual candidata a Miss Universo

Miss España 2018, la primera transexual candidata a Miss Universo. Ángela Ponce se convirtió en la ganadora del concurso Miss España 2018. Con este triunfo Ponce se convierte en la primera transexual en ganar un concurso de belleza en su país; para representarlo en el Miss Universo.

La Miss España 2018, primero se desempeñó como modelo y luego decidió tomar la decisión de participar en el certamen de su país y logró sustituir a Sofía del Prado. Representará a España en el Miss Universo.

Primero modelo y luego candidata a Miss España 2018

Ponce se desempeñó como modelo y luego decidió tomar la decisión de participar; en el certamen de Miss España y logró sustituir a Sofía del Prado. La modelo ha explicado mediante entrevistas y vídeos que su adolescencia fue dura; porque su cambio fue progresivo, aunque a los tres años ya sabía que era una mujer. Desde joven comenzó su carrera como modelo y ahora es la primera transexual en lograr la corona de belleza de un país, así lo reseñó ABC de España.

“Yo fui la primera trans en ganar un concurso de belleza pero también he sido la primera trans en desfilar en la Mercedes Fashion Week. Pero hay que seguir porque todavía existe gente muy conservadora dentro del mundo de la moda. Personas que me cogían en los castings; pero una vez que descubría que era transgénero me echaban. Porque ser la primera en algo supone lograr muchos éxitos; pero también muchos portazos”, dijo Ponce al diario español.

ACN/ABC de España

No deje de leer: Alicia Machado sorprende a muchos por ser una “Cougar”