Misa del Viernes de Concilio

La Iglesia Católica inicia este 23 de marzo, Viernes de Concilio, con la conmemoración de Nuestra Señora de los Dolores, la programación de la Semana Santa 2018, durante el cual se revive la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Como todos los años, en los templos de las distintas parroquias eclesiásticas se estará realizando esta celebración, que es la preparación litúrgica a vivir la Semana Mayor, y en la Catedral de Valencia la misa se realizarà a la 4 de la tarde.

Este año, la programaciòn preparada en la Catedral de Valencia solo tuvo un cambio en cuanto a la hora de la tradicional procesión del Nazareno el Miércoles Santo, la manifestación de fe más multitudinaria de las actividades, la cual se realizará a las 12 del mediodía, principalmente para facilitar la movilización de los devotos, debido al problema del transporte público en la ciudad.

El domingo de Ramos, este 25 de marzo, cuando se conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, desde las 7 a.m. se distribuirán las palmas, aún no bendecidas, por el Despacho Parroquial, y los fieles se irán concentrando en la plaza Bolívar para su bendición. Este día se estarán celebrando misas a las 7 a.m. y 8 a.m..

La bendición de las palmas en la plaza Bolívar, será a las 9 de la mañana, y luego se irá en procesión hacia la Catedral para la santa misa oficiada por el arzobispo de Valencia, Reinaldo Del Prette Lissot. A las 4 pm. se realizará la conmemoración de la Oración de Jesús en el Huerto.

El lunes 26 será la conmemoración de Jesús Atado a la Columna con la misa a las 4pm. El Martes 27 se oficiará la misa a las 4 pm. de la conmemoración de Jesús Humildad y Paciencia.

Ese mismo dìa, a partir de las 3 pm. serà el tradicional “Encuentro con Cristo”, en el estadio José Bernardo Pérez.

El Miércoles 28, conmemoración de Jesús Nazareno, en la Catedral de Valencia se celebrarán misas desde las 7:30 am. hasta las 10:30 am. , mientras que la procesión del Nazareno se realizará a las 12 pm. y a las 4 de la tarde la celebración de la misa.

El Jueves 29 se oficiará la Misa Crismal a las 9 am., presidida monseñor Reinaldo Del Prette y concelebrada por sacerdotes pertenecientes al Presbiterio de Valencia. En horas de la tarde se inicia el Triduo Pascual. A las 4:30 pm. se oficiará la Misa “In Coena Domini”, presidida por monseñor Nelson Martínez, obispo Dimisionario de San Felipe.

Concluida la misa se hará la Procesión con el Santísimo Sacramento hasta el Monumento.

La adoración al Santísimo Sacramento en el Monumento será desde cuando finalice la Misa de la Cena del Señor hasta las 8:00 p.m.

El Viernes 29, conmemoración de La Pasión y Muerte del Señor., desde las 7:30 am. se reinicia la Adoración al Santísimo Sacramento, y a las 3 pm., será la solemne Acción Litúrgica de la Pasión del Señor, mientras que la procesión con el Santo Sepulcro se realizará a las 4:30pm.

El sábado 31 será la solemnidad de la Resurrección del Señor. Durante el día no hay ninguna celebración, y el templo permanecerá cerrado hasta las 7 pm., cuando se realice la solemne vigilia de la Resurrección del Señor. En esta solemne celebración se tendrá la bendición del fuego y del Cirio Pascual, presidida por monseñor Reinaldo Del Prette, Arzobispo de Valencia

El domingo 01 de abril, Domingo de Resurrección, en la mañana habrá misas de 7:30 a.m. 9:00 a.m. y de 10.30 a.m., y en la tarde a las 4:00 p.m.

Marlene Piña Acosta/ACN

