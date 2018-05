Militares aferran a Maduro en el poder

La Asamblea Nacional (AN) hizo un llamado a los tres candidatos presidenciales a desistir de su participación en las elecciones de este domingo; 20 de mayo. El Parlamento pidió a los aspirantes aumentar la presión contra el Gobierno; para lograr cambio de fecha de los comicios.

De acuerdo con lo diputados del hemiciclo de debates, Henri Falcón, Javier Bertucci y Reinaldo Quijada, deben desistir de participar en lo que ellos califican simulacro electoral. Solicitaron que se unan a la exigencia del pueblo en torno al cumplimiento y defensa de la Constitución.

La AN hizo un último llamado a la abstención, a cuatro días de llevarse a cabo el evento electoral. Solicitaron a los no convalidar lo que consideran un fraude; debido a que solo busca legitimar a Nicolás Maduro. Pidieron a los venezolanos que “rechacen, desconozcan y no convaliden el proceso fraudulento convocado y, en ese sentido, se asuma con convicción la defensa de la democracia”.

De acuerdo con EFE, el poder legislativo también comunicó un mensaje a quienes están frente al poder militar y electoral. A la Fuerza Armada Nacional le recordaron que reconocer este proceso es violatorio a la Carta Magna. Mientras que al Consejo Nacional Electoral (CNE) le reiteraron escuchar a la Mesa de la Unidad Democrática; a la Iglesia Católica y a los diversos representantes de los gobierno del mundo; sobre su petición de postergar el proceso.

El llamado no solo fue a los candidatos presidenciales

La asamblea también pidió a la comunidad internacional incrementar las sanciones contra el Gobierno de Venezuela; como vía para salir de la crisis humanitaria y restablecer la democracia en la nación caribeña.

Este pronunciamiento fue lo acordado durante una sesión ordinaria, que no contó con la asistencia de la bancada oficialita; que se apega al estatus de desacato de la AN, decretado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); quien declaró nulo todo acto de la asamblea.

ACN

