MEP Carabobo: Nueva directiva de la AN no debe actuar de espalda a la Constitución

Para la secretaría regional del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) Carabobo, Marilyn Gudiño, el acto de juramentación de la nueva junta directiva de la Asmblea Nacional, giró en torno a un discurso no inclusivo y que busca mostrar cuadros para candidaturas presidenciales.

Aseveró que el discurso del nuevo presidente de la AN, Julio Borges demostró sus intereses de entrar en las postulaciones como candidato presidencial y fueron unas palabras dirigidas a los venezolanos que no demuestran el compromiso de unión pacifica, “Borges debe actuar apegado a la Constitución Nacional”. Asimismo manifestó que espera que este nuevo año legislativo no entorpezca los objetivos trazados por la revolución que busca unir a los venezolanos y rescatar la economía del país.

Indicó que apoya la moción del presidente de la fracción del Bloque de la Patria de la AN, Héctor Rodríguez que busca estrechar lazos para llegar al dialogo y al debate sincero con la oposición venezolana par brindar un mejor porvenir a los venezolanos.

Gudiño, enfatizó que desde el estado Carabobo apoyará las iniciativas del Gobierno nacional que busquen dar inclusión a todos los sectores y los mepistas de la región trabajaran para ayudar a los más necesitados.

ACN con información de MEP Carabobo