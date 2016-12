El mensaje de Deyna Castellanos para Venezuela: “Lograremos salir de esto”

La aragüeña confiesa que el 2016 fue un año de ensueño, sólo le faltó ser campeona del Mundial Sub 17. Su nueva vida en Estados Unidos está rodeada de retos: “Las cosas que mami me hacía, ahora las tengo que hacer yo”

Deyna Castellanos es una de las figuras más importantes en el deporte venezolano desde su gran actuación en la Copa del Mundo Sub 17 que se realizó en Costa Rica (2014). Sus habilidades como futbolista son conocidas en todo el planeta, pues su nombre ha estado en las portadas más importantes de la prensa especializada. Sin embargo, son pocos los que conocen a la chica de 17 años de edad fuera de las canchas.

La rudeza que muestra en el campo de juego no se compara en nada con lo sutil que puede ser cuando se quita los tacos y se coloca sus sandalias. El portal Contrapunto entrevistó a la capitana de la Vinotinto Sub 17 más allá del fútbol. A la que le tocó aprender inglés en 2016, estudia comunicación social en la Universidad Estatal de Florida y asegura que no le teme a nada en la vida.

-¿Cómo se describe Deyna Castellanos dentro y fuera del campo?

-Tengo doble personalidad. Dentro del campo soy disciplinada, seria y profesional. Afuera sí soy lo más relajada posible y disfruto con mis amigos. Podría decir que en la cancha ruda y afuera todo lo contrario.

-¿Qué tienen en común esas dos personalidades?

-Siempre disfruto todo lo que hago

-Este año lograste tu beca para jugar y estudiar en la Universidad Estatal de Florida. ¿Qué fue lo más difícil de dejar tu país?

-Las cosas que mami me hacía, ahora las tengo que hacer yo

-¿Cuáles son esas cosas?

-Lavarme la ropa y hacerme mi comida.

-¿Qué cocinas?

-Es mentira, yo no sé cocinar (entre risas), a veces hago empanadas y arepas.

-¿Cuál es la comida que más extrañas de tu país?

La comida venezolana es la mejor. Cuando viajo a Miami aprovecho de comer pabellón, arepas y cachapas.

-¿Cómo ha cambiado la niña que iba a la escuela de Juan Arango a la que ahora ya tiene dos mundiales y juega en el extranjero?

La gente me reconoce, tengo que tomarme una foto cuando estoy caminando, pero de resto todo es normal.

-¿Te pasa en Estados Unidos?

-Sí, me pasa lo mismo. Es muy lindo cuando los niños y niñas me admiran. Le dicen a sus mamás: mami, mami, es Deyna. Eso es muy cuchi.

-Has estado en actividades junto a figuras del fútbol venezolano y muchas veces los más pequeños fijan su mirada en la chica superpoderosa. ¿Cómo te sientes al ver eso?

-Eso me contenta porque sé que estoy causando un impacto y es lindo.

-¿Cómo asumes ser una figura venezolana?

-Es una gran responsabilidad, debo ser un buen ejemplo y mirar dónde piso porque sé que las otras generaciones también van a pasar por ahí.

-¿Has tenido que cambiar tu manera de ser?

Sigo siendo la misma. Escribo lo mismo en redes, pero creo que lo disfruto más.

-Y hablando de redes sociales… ¿Cómo es tu contacto con los fanáticos?

-Cuando estoy en la calle converso con las personas si me paran y hacen una pregunta. En las redes sociales es más complicado porque son muchos seguidores y es imposible responderle a todos.

-¿Qué te escriben tus seguidores por redes?

-¡De todo! Móntame cacho pero no me dejes, eres el amor de mi vida, te quiero conocer y eres mi ídolo.

-Y hablando de otra cosa, ¿en qué crees?

-Dios, mi trabajo y el talento

-¿Qué le deseas a Venezuela para el próximo año?

Que logremos salir de esto. Además de mucha salud para todos los venezolanos.

Un poco de fútbol con la “reina” de este deporte

Hablar con la mejor jugadora juvenil del mundo, según FIFA, y no preguntarle por fútbol es complicado, por eso aprovechamos el momento para hacer un recuento por lo que fue el año 2016 para Deyna Castellanos y el balompié femenino.

-¿Cómo resumes el año 2016?

-Fue un año de ensueño, prácticamente perfecto. Sólo nos faltó quedar campeonas del Mundial. Ha sido fantástico para el fútbol femenino porque Estudiantes de Guárico quedó subcampeón de la Copa Libertadores, el cual es un torneo importante; quedamos campeonas de Suramérica, cuartas en la Copa del Mundo y la sub 20 también asistió al Mundial.

-Cuéntanos sobre ese gol mundialista del que todavía la gente habla. ¿Te lo imaginaste en algún momento?

-No quedaba de otra, si no pateaba nunca íbamos a saber si era gol o no. Lo practico, pero nunca había salido tan perfecto.

-Han dicho que Deyna Castellanos juega en el exterior porque ha tenido más suerte que otras compañeras. ¿Qué opinas?

– Si a suerte se le llaman doce años de trabajo, entonces sí, es suerte

-¿Cómo ves el fútbol femenino venezolano y qué le pedirías a las autoridades deportivas?

-Ha ido progresando poco a poco. Yo les pido que profesionalicen la liga y haya más apoyo.

-¿Crees que Venezuela les devolvió lo que ustedes lucharon por el país?

-Sé que en Venezuela las personan han estado pendiente, muchos se paraban temprano para ver los juegos de nosotras en el Mundial. Así ganáramos o perdiéramos, la gente nos recibía muy bien.

-¿Tus planes para el 2017?

-Terminar el segundo y tercer semestre. Espero que con el equipo me vaya lo mejor posible

