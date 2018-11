¡Mejor de Chile! Eduard Bello electo Deportista Extranjero del Año

¡Mejor de Chile!. Solo le bastó un año para conquistar a la prensa austral, pero todo a base de trabajo, esfuerzo, humildad y goles. Eduard Bello fue el electo Jugador del Año 2018″ renglón extranjero.

Así lo dio a conocer el Círculo Periodista Deportivos” de ese país,emulando a su compatriota Yefferson Soteldo, que lo logró hace un año vistiendo la camiseta de la Universidad de Chile.

Vertiginosa escalada

Con 23 años de edad (20-08-1995) el nacido en Cúa, estado Miranda ha crecido vertiginosamente en apenas un lustro que lleva en estos del fútbol profesional.

Comenzó su andar con Yaracuyanos FC en 2013, cuando se enfrentó a Tucanes de Amazonas. Para el 2014 fue a parar al Carabobo FC, donde participó en 78 juegos y marcó 19 dianas.

Solo en la primera temporada con el Antofagasta con 26 juegos (2.229 minutos), 13 goles y seis asistencias para mantener a los Pumas metido en la pelea por el campeonato, cuarto a seis unidades del líder Universidad Católica.

Mejor de Chile el 17 de diciembre

El 17 de diciembre, Eduard Alexander Bello Gil, quien este año también fue noticia en un campo de juego al pedirle matrimonio a su novia al final de un partido, tendrá que dejar los cortos en casa para vestirse con su mejor gala y recibir su distinción en el Teatro Municipal de Las Condes, como el Mejor de Chile, en el categoría extranjero.

Antes, el 3 de diciembre se dará a conocer los mejores del torneo chileno, donde Bello y Soteldo están entre los 20 nominados.

Agradeció al periodismo deportivo austral

“sin duda al enterarme de esto quiero llegar a todos los corazones de las personas y de Chile. Quiero dar las gracias a las personas que me dieron este premio, algo que nunca imaginé. Estoy súper agradecido con Dios, porque las bendiciones no paran de llegar” le diejo Bello a FM87 de Antofagasta.

“No esperaba que este año terminara de esta forma, no me refiero a mi lesión, porque es una prueba que me pone la vida y son pruebas de Dios, de motivación, de seguir creciendo, seguir luchando, y que esto sirva de inspiración a otras personas. Así que sólo palabras de agradecimiento, sobre todo a los periodistas que formaron parte de esta votación” agregó la entrevista,

Considera que fue un extraordinario año

“ha sido un año extraordinario, maravilloso, donde he conocido a grandes personas y una gran experiencia en el fútbol chileno. Me logré adaptar en todos los sentidos. Agradecido de Dios, del cariño de las personas no sólo de Antofagasta, sino que de todas las ciudades a las que he viajado” resaltó el extremo que este año tambén debutó con la Vinotinto.

Se lo dedicó a su prometida

“Todo esto se debe al trabajo, a la concentración, a la compañía de mi gran mujer y prometida, por todo el apoyo que me brinda, quien ha sido fundamental en mi vida, por lo mismo, de mis éxitos. También no puedo dejar afuera mi familia, a mis padres y hermano, y otras personas que hacen un trabajo silencioso para alentarme a ser mejor”, concluyó Eduard Bello, el Mejor de Chile.

