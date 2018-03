“El megafraude está cantado” afirma María Corina Machado; “Pueden posponer las elecciones, el megafraude está cantado”, afirma María Corina Machado y considera inaceptable acatar el llamado a comicios que hizo la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). También rechaza el colaboracionismo de los postulados

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, señaló que aunque haya cambios en el cronograma los comicios del 20 de mayo son irregulares. “Pueden posponer las elecciones un mes o cuatro, la situación no cambia. El megafraude está cantado”. En un artículo de opinión difundido ayer, la dirigente dijo que es inaceptable acatar el llamado a la contienda, realizado por la ANC.

“Los venezolanos y el mundo sabemos que el proceso ordenado por la constituyente cubana no es una elección. El pecado original es que este proceso es una imposición de la constituyente que no reconocemos, ni a ella, ni a ninguna de sus decisiones. Pueden posponerlo un mes o cuatro; la situación no cambia”, argumentó.

Machado acusó de colaboracionistas a quienes se postularon a la contienda. Pidió avanzar en la presión internacional, la presión de la gente, que cree debe articularse, configurar un gran acuerdo político nacional y una nueva conducción política.

Oferta

Henri Falcón (AP), uno de los candidatos postulados a los comicios, aseguró que si gana la Presidencia, liberará a los presos políticos.

“Mi primera acción como presidente es liberar a los presos políticos, comenzando por @Leopoldolopez. En Venezuela no puede haber presos políticos. Tenemos esta gran oportunidad, vamos a derrotar la anarquía, la corrupción y la improvisación; si votamos ganamos”, afirmó en Twitter.

Allanan hogar de coordinadora de Vente Venezuela en Portuguesa

La coordinadora juvenil regional de Vente Venezuela en el estado Portuguesa, Maria Oropeza, manifestó a través de su cuenta en la red social Twitter que diversos miembros de la policía del estado allanaron su vivienda de manera ilegal y posteriormente fue trasladada a la sede municipal de la policía donde se encuentra detenida.

Al conocer la situación sobre una de sus compañeras, María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela denunció en su Twitter la situación.

“Situación irregular en casa de la familia de nuestra coordinadora regional de Vente Joven. La polícia del estado entró sin ninguna orden de allanamiento“, denunció Machado

Aún se desconoce el motivo de porque fue allanada la casa de la política, sin embargo, se cree que fue para inculpar a la política de alguna situación irregular y así poder mantenerla presa.

La Policía de Portuguesa entró a mi casa a la fuerza sin orden de allanamiento violando mis derechos y el de mi familia. Ahora estoy en la sede de la Policía.

Urgente. Por favor, ayúdennos a denunciarlo!

