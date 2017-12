Miguel Mea Vitali nuevo gerente deportivo del Caracas FC

Caracas FC ha anunciado a Miguel Mea Vitali como su nuevo Gerente Deportivo. Ahora el ex jugador avileño, dejará a un lado las cachas para tomar responsabilidades a nivel organizativo dentro de la institución más ganadores del fútbol venezolano.

Tras ser nombrado con este cargo, Mea Vitali dedicó palabras de agradecimiento a la directiva de la institución por la confianza otorgada y señaló que espera cumplir con las exigencias planteadas. “Me siento muy orgulloso de poder asumir esta enorme responsabilidad que me han dado. Principalmente quiero agradecer por la confianza que me ha brindado Philip Valentiner, Rostin González y el Grupo Vargas. Espero cumplir con las expectativas y estar a la altura del cargo”.

Además, manifestó que su meta principal con el equipo once veces campeón de Venezuela será mantener un alto nivel competitivo para consolidarse a nivel organizativo y deportivo.

“Dentro de nuestros objetivos siempre estará tener un alto sentido de competencia, tanto en el primer equipo como en las categorías menores. Lo que queremos es pelear cada campeonato, ser un ejemplo a nivel organizacional y deportivo para todo el país”, señaló el criollo de 36 años.

Por otra parte Mea Vitali destacó que la experiencia que ha acumulado a lo largo de casi 20 años dentro del balompié profesional será un plus para poder crear un vínculo entre los jugadores, cuerpo técnico y la organización capitalina.

“Haber jugado, estar en un camerino, en distintas canchas y países, me ha dado una experiencia y me otorga una cierta ventaja”, dijo el nuevo gerente deportivo. “Sé cómo piensa un futbolista, qué es lo que necesita para una total tranquilidad, para que esté enfocado cien por ciento en el equipo. Quiero transmitirle esa experiencia a los jugadores y al cuerpo técnico para que sientan el respaldo de parte de la organización y juntos podamos lograr los objetivos”.

Como jugador Miguel Mea Vitali acumuló un total de 1649 minutos en la temporada 2017 y compartió sus sensaciones tras su retiro del fútbol profesional. “Luego de tantos años, dar un paso fuera de las canchas es bastante difícil. Fue una decisión que tomé en conjunto con mi esposa, mi hermano y allegados. Sigo estando ligado al fútbol y me siento enormemente agradecido pues me ha permitido tener una familia, estabilidad y tranquilidad, espero retribuir todo esto desde donde estoy ahora. Seguramente habrá un partido de despedida próximamente”, puntualizó el ex capitán del Caracas FC quien agradeció en el comunicado a los seguidores, fanáticos y otras personas que lo apoyaron a lo largo de su carrera dentro de las canchas.

Con información del Departamento de Prensa del Caracas FC.