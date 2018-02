McLaren presentó su MCL33 para la zafra 2018 de la F1

La escudería británica McLaren desveló el 23 de febrero el MCL33, el monoplaza con el que el español Fernando Alonso y el belga Stoffel Vandoorne disputarán la nueva temporada de Fórmula Uno (F1).

Con predominio del naranja papaya, el color histórico de la escudería, junto al azul en los alerones, está inspirado en el primer McLaren, aquel que compitió hace medio siglo. Además, por primera vez en sus 52 años de historia, incorpora un motor Renault.

A los mandos del MCL33 estarán el bicampeón del mundo Fernando Alonso, que va a disputar su cuarta temporada consecutiva con McLaren, y el belga Stoffel Vandoorne, que afronta su segunda campaña en la categoría.

La filosofía detrás de la ingeniería del MCL33 ha sido establecida aprovechando los datos de 2017 para llevar a cabo varias mejoras. Gran parte del trabajo realizado sobre el monoplaza se ha centrado en optimizar el empaque del nuevo motor y en la incorporación del nuevo dispositivo “Halo”, según señala el comunicado de la escudería.

Lee también: Wilson Contreras espera una temporada sin lesiones

“Si podemos desarrollar los puntos fuertes del chasis del año pasado y casarlo con una unidad de potencia mejorada de Renault, podremos dar un paso adelante. El coche tiene muy buen aspecto y está bien pensado, y creo que los colores nuevos son fantásticos; llaman mucho la atención”, ha señalado Alonso sobre su nuevo monoplaza.

Por otro lado, Vandoorne ha manifestado sentirse “ansioso” por probar el nuevo coche.

“La llegada del coche nuevo siempre es uno de los momentos más tensos y emocionantes de la temporada. Es un coche muy importante para todos en McLaren; sabemos la necesidad que hay de que salga bien, y estamos todos ansiosos por ver cómo rinde en los primeros tests de la semana que viene”, dijo el novel pilito.

Por su parte Zak Brown, director ejecutivo del grupo tecnológico McLaren, ha aventurado que 2018 será un año en el que se acercarán más a los equipos punteros.

Quizás sea de tu interés: Lucha rindió frutos: Sanearán las piscinas de La Isabelica

“McLaren lo fundó un pionero valiente y esa valentía se ha mantenido desde entonces. Sea con pilotos valientes, líderes valientes o una fortuna valiente, este equipo siempre ha luchado. Y sentimos que 2018 será el año en el que McLaren se acercará más a la cabeza, luchando con los demás equipos y pilotos para mejorar nuestra fortuna”, expresó el ejecutivo.

La escudería británica utilizó el naranja papaya por primera vez en 1968, en una época en la que muchas naciones competían con sus colores nacionales como British Racing Green, French Racing Blue e Italian Rosso Corsa. Bruce McLaren escogió el naranja papaya para que su equipo sobresaliera sobre la pista.

Our #MCL33 takes to the track for the very first time. 😍

For everything you need to know about our car, head over to #TEAMStream: https://t.co/6EYoGHxhf1 #BeBrave pic.twitter.com/fIAJ4OikaN

— McLaren (@McLarenF1) 23 de febrero de 2018