Más supo el diablo belga por viejo que por japonés

Más supo Bélgica que Japón. Vino de un 0-2 para convertirlo en 3-2 que lo impulsó a los cuartos de; final del Mundial en el estado Rostov Arena y los diablos rojos se citará el viernes con Brasil que a primera hora despachó a México (2-0).

Ese viejo refrán criollo, “ más sabe el diablo por viejo que por diablo” encajó totalmente, en uno de los mejores; juegos del torneo y por ahora el más destacado de los octavos, por la entrega y ganas de ambos conjuntos; de ir por el triunfo, pero la experiencia belga, su peso como potencia y hasta favoritismo se unieron para voltear; ese marcador.

Un gol en la última acción del partido de Nacer Chadli, que había salido en la segunda parte, consumó la; épica remontada de belga ante los nipones, que por poco dan otra sorpresa mayúscula, además quedar a segundos por lo; menos ir a las prórrogas, pero más supo el diablo europeo.

La última jugada y más supo Bélgica

La última jugada, una demostración de contraataque conducida por Kevin De Bruyne, Eden Hazard y Thomas Meunier autor del pase; definitivo situó a Bélgica por tercera vez en su historia en los cuartos de un Campeonato del Mundo.

Pues más supo la escuadra que dirige el español Roberto Martínez, que se verá en cuartos con Brasil y que; reaccionó a tiempo, frustró a Japón. El conjunto nipón difícilmente tendrá tan cerca hacer historia.

Nunca sobrepasó octavos. En Rusia estuvo a un paso pero no logró mandar para casa a un equipo que contempla; esta edición como la última de su generación dorada. Vio la penumbra que sometió a Alemania, Argentina, España o Portugal; y escapó a última hora, como pudo.

Japón quiso dar la sensación advirtió a su rival que no tenía complejos. Arrancó con una presión alta. Pendiente de; las lagunas belgas.

Takashi Unai puso a prueba a Tobi Andereweireld cuando la intensidad de Bélgica bajó, poco antes del descanso. Un tiro; de Yuto Nagatomo, aparentemente inofensivo se le escapó bajo las piernas a Thiboaut Courtois, que reaccionó a tiempo.

Dos goles nipones los hizo temblar

Pero fue en un latigazo de esos donde Japón marcó. Fue tras el arranque del segundo acto. Un buen centro; del jugador del Getafe dejó en evidencia a Jan Vertonghen que no pudo evitar que el balón llegara a Genki Haraguchi y cruzara la pelota a Courtois.

Bélgica se descompuso. Pudo empatar con una respuesta de orgullo de Hazard que se estrelló en el palo. Pero fue; Japón el que volvió a golpear.

Descolocado sintió la presión. Un nuevo error defensivo, un mal rechace de Kompany, cayó a pies nipones en la media; luna. En los de Shinji Kagawa que vio a su lado a Inui. quien paró el balón, miró a Courtais; sin que nadie le amenazara y soltó un latigazo que superó al portero a falta de 38 minutos los diablos; rojos tenían dos goles de desventaja.

Cocinaron el empate

Romelu Lukaku estuvo cerca de marcar al rematar de cabeza un centro de Hazard a la hora de juego justo; antes de que Martínez pretendiera un golpe de timón con un doble cambio. Marouiane Fellaini y Nacer Chadli sustituyeron a; la vez a Dries Mertens y Yannick Ferreira Carrasco.

Tres goles 24 minutos

Antes de que diera tiempo a plasmarse sobre el campo Bélgica acortó distancias en una jugada que delató las carencias; niponas. Una mala salida de Kawashima, un despeje al tuntún y un centro de cabeza de Vertonghen que se coló; en la portería.

En el otro Hazard apareció. Asumió el reto. Puso el balón en la cabeza de Fellaini, que empató a falta; de un cuarto de hora del cierre.

Elji Kawashima evitó que Bélgica lograra la remontada con tres intervenciones salvadoras pero no la del final. Un contraataque de; manual que echó por tierra las esperanzas niponas y llevó a Bélgica con Brasil en cuartos de final, donde Lukaku; se llevó dos veces la marca, la segunda perfecta qua que Nacer Chadli entraba como una tromba y marcara la; diana del triunfo.

Más supo la experiencia belga, que logró una de las remontadas épicas de los mundiales qu tardo 24 minutos, ante unos japones que terminaron en estado de shock.

Impresiones

“Temíamos revivir lo de Gales. Llegó un momento que temí que podía volver a pasar. Pero también pensábamos en que había tiempo para intentar dar la vuelta a la situación. Si marcábamos todo podía ocurrir.” Eden Hazard

“Los jugadores han tenido personalidad y fe en remontar. No ha sido un partido de tácticas, sino de jugadores. Perdíamos 2-0 y había que buscar soluciones. Algo para reaccionar. Eso es lo único que puedes hacer desde el banquillo. Pero más allá de esto están los jugadores. El deseo y la unión por buscar algo con desesperación.” Roberto Martínez

“No esperábamos este final tan duro. Hemos ido a por la victoria. Hemos buscado el triunfo y al final nos hemos encontrado con una derrota que no esperábamos. He visto al equipo fuerte y por eso he pensado en ganar. En cualquier caso veía la situación igualada, controlada. No creo que haya que culpar a los jugadores: fue mi culpa que hayamos perdido el control del partido y que nos hayan dado vuelta el resultado. Me culpo a mí y cuestiono mis tácticas.” Akira Nishino

Ficha técnica

Bélgica (3): Thiboaut Courtois, Toby Alderweireld, Vincent Kompany, Jan Vertonghen, Thomas Meunier, Axel Witsel, Yannick Ferreira Carrasco (Nacer Chadli, 65’), Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Dries Mertens (Marouanne Fellaini, 65’) y Romelu Lukaku. DT. Roberto Martínez

Japón (2): Elji Kawashima, Hiroki Sakai, Yuto Nagatomo, Gen Shoji, Maya Yoshida, Genki Haraguchi (Keisuke Honda, 81’), Makoto Hasebe, Takashi Inui, Shinji Kagawa, Gaku Shibasaki (Hotaru Yamaguchi, 81’) y Yuya Osako. DT. Akira Nishino

Goles: Genki Haraguchi (48’, Takashi Inui (52’); Jan Vertonghen (70’), Marouanne Fellaini (75’) y Nacer Chadli (90+4’).

Árbitro: Malang Diedhiou (Senegal). Amonestado: Gaku Shibasaki (39’). Escenario: Estadio Rostov Arena, de Rostov on Don. Asistencia: 41.600 espectadores.

ACN/MAS/EFE

