MAS: Henri Falcón no se retirará de contienda electoral

El gobierno no entregará el poder nunca más: “Más nunca vamos a entregar el poder político”, afirmó categórica Delcy Rodriguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), pero así decía Hitler y terminó suicidándose en un sótano, así decía Gadafi y terminó sodomizado por sus propios acólitos, así decía Husein y terminó colgado en la horca por sus propias leyes” le responden tuiteros de todo el país, entre ellos Leonardo Padrón, Vladimir Villegas, Laureano Márquez y muchos más.

Alarmante y preocupante ha sido la última declaración de la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, expresando: “Cuando hablamos de poder político, quienes quieran tomar nuevamente el poder político, les decimos que más nunca volverán; nosotros más nunca vamos a entregar el poder político”.

Dicho esto, la Presidente de la ANC negó toda posibilidad de instalación de un nuevo modelo político en el país. Argumentando que la gestión del Gobierno nacional va por la conquista del poder económico, queriendo desarrollar “una nueva cultura de la economía diversificada”.

Estas afirmaciones de la funcionaria Rodríguez han desatado innumerables opiniones de descontento y rechazo por parte de Periodistas, Escritores, Políticos y opinadores haciéndose virales en las redes sociales.

El conductor del programa: Vladimir a la una, Vladimir Villegas, enfatizó lo siguiente: “La amenaza más terrorífica de los últimos días ha salido de la boca de Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente electa a espaldas de la norma constitucional. Ella ha dicho “más nunca vamos a entregar el poder político”.

Parece que la funcionaria Rodríguez deseaba ser escuchada por todo el país y el mundo entero al afirmar que “más nunca van a entregar el poder político”, el poder no necesariamente tiene que ser eterno, a excepción que se tenga vocación autoritaria ya que si hay un proceso electoral y la voluntad del pueblo sea que ocurra un cambio de Gobierno, esta decisión debería ser respetada.

Por consiguiente, las expresiones manifestadas por Delcy Rodríguez perturban el desarrollo de una campaña electoral que debe ser democrática y envía señales preocupantes de la forma como se ejerce el poder.

¿Por qué el Gobierno va a hacer elecciones si la Presidenta de la ANC Delcy Rodríguez aseguro que: “nunca más entregarán el poder?

En @ReporteYa seleccionamos algunas opiniones de nuestros destacados seguidores:

Nuestro seguidor, Gustavo Flores @GusavoE señala: “En estos 19 años perdidos, esta gente ha dicho siempre que no entregaran, ahora lo repite en el contexto de unas elecciones que no son tales por las condiciones, ellos las necesitan para legitimarse”.

El tuitero identificado como Batman @iam_wieland indica: “Tienen complejo de eternos. Creen que no son de este planeta. Me imagino que entre sus planes estarán encontrarse con Fidel y Chávez, o serán tan muérganos que piensan seguir aquí y no ir a vivir con ellos”.

La usuaria, Bella @Thaydee10 comunica: “Díganle eso a Falcón a ver si entiende de una vez que no se puede ir a un fraude cantado”.

La cuenta, Alonsound @alonsound comenta: “Porque es un show para legitimarse”.

El usuario, Jhomar Vicente Soto @jhomarv_1_2_3_4 expresa: “Porque son una cuerda de necios”.

Nuestro seguidor, Kafar69 @kafar_laverdad redacta: “Aquí tenemos la razón por la cual necesitamos intervención internacional, estos gobernantes no van a entregar el poder”.

El Humorista, Laureano Márquez @laureanomar dice: “Delcy Rodríguez: Nosotros nunca entregaremos el poder” se agradece la honestidad de la declaración, pero “nunca digas nunca jamás”.

Nuestro seguidor, Gege @GegeRpz argumenta: “Delcy Rodríguez: “Más nunca vamos a entregar el poder político”. Así decía Hitler y terminó suicidándose en un sótano, Así decía Gadafi y terminó sodomizado por sus propios acólitos, así decía Husein y terminó colgado en la horca por sus propias leyes”.

El Escritor, Leonardo Padrón @Leonardo_Padron explica: “Habla el Gobierno en boca de Delcy Rodríguez: “Nosotros nunca entregaremos el poder”.

El Consultor Político, Edgard Gutiérrez @gedgard declara: “Delcy Rodríguez en sesión de la ANC, desnuda como nadie, la esencia del madurismo:”Nunca entregaremos el poder político y muy por el contrario, vamos a la victoria por el poder económico. Para eso necesitamos estabilidad política” Por eso dicen que el pez muere por la boca”.

