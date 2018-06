“Más de 400 organizaciones de transporte han recibido insumos en Carabobo”.

Así lo informó Luis Segundo García, vocero principal del Frente de Batalla Socialista del Transporte del estado Carabobo.

“Principalmente cauchos, baterías y lubricantes, para la reactivación de las unidades colectivas; que ha permitido ir normalizando el servicio de transporte en la entidad”.

Luis Segundo García agradeció el apoyo prestado por parte del Gobierno Nacional.

“El Presidente Nicolás Maduro y el ministro de Transporte, Carlos Osorio, han tomado al estado Carabobo para realizar un Plan Piloto de Emergencia de Insumos para el Sector; lo cual se ha reflejado en una mejora en el mismo”.

“Y así combatir la inclemencia de la guerra económica que viene atacando a la economía nacional y el caso del sector del transporte automotor en forma especial”, destacó.

Junto al gobernador Lacava se concerta reunión con Órgano Superior del Transporte

Luis Segundo García, añadió que junto al gobernador, Rafael Lacava, se tiene concertada una reunión con el Órgano Superior del Transporte del estado Carabobo.

Con la finalidad de dar respuesta a la contingencia, que afecta la movilidad de la población carabobeño en el especial a la gran Valencia.

“Estamos trabajando todos unidos para atender la situación, a través de TransCarabobo y de nuevas unidades que muy pronto se incorporaran al parque de transporte público y con la dotación de insumos de las unidades, iremos normalizando la situación”, sostuvo.

Asimismo el Vocero Principal del Frente de Batalla Socialista del Transporte del estado Carabobo, destacó que el Gobierno Nacional ha colocado el servicio de transporte “entre las prioridades más esenciales de la población, ya que afecta a todo el pueblo en general”.

Lote de autobuses proveniente de Turquía

Aseguró que están llegando al país un lote de autobuses y cauchos, proveniente de Turquía que vendrán a paliar la problemática del transporte.

Igualmente, el dirigente del transporte hizo un llamado “a los transportista que vienen recibiendo insumos, para que no se presten a planes desestabilizadores a través de aumento impulsivo de las tarifas del pasaje, causándole un grave golpe al bolsillo del pueblo”.

Marlene Piña Acosta/ACN

