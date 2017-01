Mariah Carey rompe el silencio tras presentar vergonzoso show

La cantante estadounidense Mariah Carey sorprendió al mundo el 31 de diciembre con una desastrosa presentación en la que su playback fue un desastre.

El evento en el que la mujer puso la torta fue nada más y nada menos que en la fiesta de Fin de Año del Times Square, Nueva York, donde se acostumbra despedir cada año a lo grande.

Por lo sucedido la cantante decidió romper el silencio y concederle una entrevista a Entertainment Weekly. “Lo que ocurrió no me impedirá hacer otros conciertos en vivo en el futuro, pero me hará menos confiada de usar a personas que no sean parte de mi equipo”, explicó Mariah.

Y agregó “Mis verdaderos fanáticos han sido muy solidarios. Estoy agradecida con ellos y con la gente de los medios que ha salido a respaldarme después de lo ocurrido, pues fue un feriado especial que terminó convirtiéndose en una pesadilla de Noche Vieja”

El 31 de diciembre en la noche Mariah Carey se presentó en Time Square, en el programa Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest. Durante el show estaba previsto que cantara dos temas. En medio del primero, “Emotions”, sufrió un problema técnico con las pistas de sincronización de labios. Luego, molesta, se retiró del escenario.

Fuente: Ronda