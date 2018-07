Marco Benfatto sumó segunda victoria italiana en Vuelta a Venezuela

Sacó tajada de los errores de su contrario y atacó en el momento justo. Esas fueron las clave del triunfo de Sebastian Vettel en Silverstone.

El alemán sacó ventaja un mal arranque y una desastrosa primera vuelta de Lewis Hamilton para ganar el Gran Premio de Gran Bretaña y extender su ventaja en el campeonato.

Hamilton mal arranque y Vettel sacó provecho

Hamilton arrancó en la pole, pero Vettel sacó provecho para rabasarlo y su compañero de Ferrari, el finlandés Kimi Raikkonen, agravó las penas de Hamilton cuando rozó su bólido y lo sacó de la pista.

Ese toque envió al británico en el puesto 18 de la competencia. A pesar de ello, Hamilton logró abrirse paso de nuevo y terminó en segundo lugar.

Duelo Ferrari y Mercedes

Se desarrolló un duelo entre Ferrari y Mercedes, en el que Valtteri Bottas se mantuvo al frente hasta que Vettel logró rebasarlo cuando faltaban cinco vueltas.

El alemán concluyó 2,264 segundos delante de Hamilton en el que fue su cuarto triunfo de la temporada, y con ello evitó que el británico ganara por quinta vez seguida en su país.

Empató a Alain Prost

Con la victoria, Vettel, no solo sacó ventaja en la carrara, también sumó 51 y empató con otro tetracampeón, el francés Alain Prost, tercero en la lista de todos los tiempos.

Su compatriota Michael Schumacher.lidera esa lista con 91, luego está Hamilton 65, El brasileño Ayrton Senna es quinto (41) y el español Fernando Alonso sexto (32).

Se quedó con las ganas

Hamilton deseaba obtener su sexto título consecutivo aquí para superar el récord que comparten Jim Clark y Alain Prost.

Vettel, que le llevaba un punto a Hamilton antes de esta carrera, la décima de 21 en la temporada, ahora está al frente por ocho.

“Fue un súper arranque, una súper carrera y, sí, un final contundente”, dijo Vettel, que la víspera padecía molestias en el cuello durante las pruebas de clasificación.

Raikkonen reconoció error

Raikkonen, el tercero en el podio, fue penalizado con 10 segundos por el incidente con Hamilton al principio de la; carrera pero el finlandés reconoció merecer el castigo.

“Así son las cosas a veces. No fue una carrera sencilla”, señaló.

Hamilton se lamentó

“Lamento no haber llevado (el triunfo) a casa hoy”, les dijo el cuatro veces campeón mundial a sus seguidores. “Lo aceptamos sin quejarnos y créanme, no me daré por vencido. No me daré por vencido”.

Luego del choque presionó

El auto de seguridad volvió a salir después de que chocaron Romain Grosjean y el español Carlos Sáinz. Vettel presionó agresivamente a Bottas cuando quedaban 10 vueltas, pero el finlandés logró mantenerse al frente.

Duelazo hasta el final

La carrera pronto se convirtió en un duelo Ferrari-Mercedes, en la que Raikkonen también presionaba a Hamilton, ubicado en tercer lugar.

Vettel finalmente pudo ponerse al frente en la vuelta 47. Entonces Bottas dejó que Hamilton lo rebasara para que presionara al alemán.

Bottas, con neumáticos medios, pronto estaba en apuros, y Ferrari celebró cuando Raikkonen lo rebasó para colocarse en tercero.

Otras posiciones

Vatteri Bottas concluyó cuarto, delante de Daniel Ricciardo, Nico Hulkenberg y Esteban Ocon. Max Verstappen, compañero de Ricciardo en Red Bull, le dio la pelea a Raikkonen, pero se quedó fuera en la vuelta 48.

El español Fernando Alonso se ubicó octavo en su McLaren Renault, mientras que el mexicano Sergio Pérez de Force India quedó undécimo.

Dos semanas en Alemania

La próxima cita del Mundial de Fórmula Uno será el Gran Premio de Alemania del 20 al 22 de julio; en el circuito de Hockenheim, al que se le darán 67 vueltas hasta completar los 307,458 kilómetros de los que costa la carrera.

Así marcha la F1

GP de Gran Bretaña (52 vueltas = 306,198 kms.)

Sebastian Vettel ALE-Ferrari 1h.27:29.784 Lewis Hamilton GBR-Mercedes a 2.264 Kimi Räikkönen FIN-Ferrari a 3.652 Valtteri Bottas FIN-Mercedes a 8.883 Daniel Ricciardo AUS-Red Bull a 9.500 Nico Hülkenberg ALE-Renault a 28.220 Esteban Ocon FRA-Force India a 29.930 Fernando Alonso ESP-McLaren a 31.115 Kevin Magnussen DIN-Haas a 33.188 Pierre Gasly FRA-Toro Rosso a 34.129 Sergio Pérez MEX-Force India a 34.708 Stoffel Vandoorne BEL-McLaren a 35.774 Lance Stroll CAN-Williams a 38.106 Sergey Sirotkin RUS-Williams a 48.113

Retirados Vuelta

Max Verstappen HOL-Red Bull 47

Carlos Sainz ESP-Renault 38

Romain Grosjean FRA-Haas 38

Marcus Ericsson SUE-Sauber 32

Charles Leclerc MON-Sauber 19

Brendon Hartley NZL-Toro Rosso 2

Vuelta rápida: 47 de Vettel en 1:30.696 a 233,831 kms/h.

Mundial de pilotos

Sebastian Vettel 171 puntos Lewis Hamilton 163 Kimi Räikkönen 116 Daniel Ricciardo 106 Valtteri Bottas 104 Max Verstappen 93 Nico Hulkenberg 42 Fernando Alonso 40 Kevin Magnussen 39 Carlos Sainz 28 Esteban Ocon 25 Sergio Pérez 23 Pierre Gasly 19 Charles Leclerc 13 Romain Grosjean 12 Stoffel Vandoorne 8 Lance Stroll 4 Marcus Ericsson 3 Brendon Hartley 1 Sergey Sirotkin 0

Mundial de constructores

Ferrari 287 puntos Mercedes 267 Red Bull Racing 199 Renault 70 Haas-Ferrari 51 Force India-Mercedes 48 McLaren-Renault 48 Toro Rosso-Honda 20 Sauber-Ferrari 16 Williams-Mercedes 4

Próxima carrera: Gran Premio de Alemania, del 20 al 22 de julio en el circuito de Hockenheim.

