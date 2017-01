Manuel Rosales: “Saldré a la calle para acompañar al pueblo a recuperar la prosperidad”

El líder del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales aseguró a su salida del Palacio de Justicia en Caracas tras formalizar su medida de libertad que saldrá a las calles para acompañar al pueblo a recuperar la prosperidad del país.

Como se recordará el exgobernador del estado Zulia fue imputado el 11 de diciembre del 2008 por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Desde el pasado 16 de octubre permanecía bajo medida de arresto domiciliario.

“Primero que el puesto (de gobernador), hay que pensar en cómo salir de esta calamidad”, expresó el ex mandatario regional.

De igual manera indicó con relación a la búsqueda de una salida democrática asumirá el poder en la primera oportunidad electoral que tenga el país.

“Yo creo en la ruta democrática cívica y electora l. Esa tiene que ser la solución. Tenemos que entender que Venezuela está reclamando soluciones a los problemas. O nos decidimos los dirigentes políticos a solucionar problemas y a dirigir la sociedad, o no servimos”.

Destacó que se encuentra en libertad con régimen de presentación cada 15 días y prohibición de salida del país. Sin embargo afirmó que ejercerá todos sus derechos para una salida pacífica y democrática.

“Aponte Aponte reconoció que todo había sido un montaje para destruirme políticamente”

“He cometido errores y los he asumido, tengo familia y pueblo a quien responder (…) ni se compran ni se venden y salgo como entré a la cárcel y como me fui al exilio con una visión clara del país y luchando contra este modelo político y económico obsoleto y fracasado que ha llevado a una situación crítica a Venezuela (…) este modelo no sirve y para eso salgo a la calle a ayudar al pueblo para recuperar la prosperidad y la felicidad. (…)”