Manager de Mariah Carey la defiende tras show del Times Square

La manager de la diva, Stella Bulochnikov, declaró al medio Entertaiment Weekly que la artista sí asistió a las pruebas de sonido horas antes de que iniciara el New Year’s Rockin’ Eve. Esto tras colarse que la falla en el sonido.

“No es verdad. Ella no olvidó los ensayos. Llegamos a Time Square a las 2:30 p.m., el equipo estuvo preparado hasta las 3:20 p.m. Tuvimos el escenario desde las 3:20 hasta las 3:50 p.m. Para ella lo más importante era el sonido. Ella se dio cuenta de que el sonido se estaba volviendo intermitente, y se le aseguró que por la noche funcionaría. Luego fuimos donde el productor asignado y dije que sus auriculares no funcionaban, que necesitábamos unos nuevos para el espectáculo, nos dijeron que esos no eran los que ella utilizaría (…) Después le dieron unos nuevos y tampoco funcionaron “, sentenció Bulochnikov.