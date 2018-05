Familiares denuncian maltratos a detenidos en comando Los Bucares

Maltrato hacia los detenidos en el comando Los Bucares, denunciaron familiares de los presos en esa estación policial, ubicada en la parroquia Rafael Urdaneta de Valencia.

El detonante del conflicto comenzó el pasado martes, primero de mayo. Parientes relataron que los funcionarios pertenecientes a la Policía de Carabobo golpearon a los procesados porque les descubrieron un plan de fuga.

Sin embargo, una ciudadana que se identificó como María Quintero, pariente de uno de los detenidos, negó la versión policial. “Eso es mentira que se estaban fugando. Ese hueco que encontraron está muy lejos del calabozo”.

El intento de fuga habría sido la causa del maltrato policial. Los familiares escuchaban gritos mientras permanecían frente a la sede policial. De ese hecho dos de los reclusos resultaron gravemente heridos. Recibieron atención médica en el ambulatorio de Los Bucares. “A uno de ellos le agarraron 30 puntos en una pierna”.

Quintero y otro grupo de mujeres que están en ese momento esperando poder ver a sus seres queridos denunciaron que los presos son amenazados. “Hay un nuevo jefe del comando, él tiene cinco días, y desde que llegó les ha dicho a los detenidos que los va a guindar de unas cadenas”.

Los detenidos del Comando Los Bucares exigen traslado

Los 28 privados que están en esa estación exigen traslado al Internado Judicial Carabobo, conocido como “Penal de Tocuyito”. Hace seis meses, el pariente de María fue sentenciado a cuatro años y 10 meses por porte ilícito de arma, sin embargo este proceso no se ha concretado. “Dicen porque no hay unidad y porque no hay orden de traslado”.

En relación con las condiciones en las que viven los presos. Aseguraron que se asean cada tres días, cuando los PoliCarabobo ingresan al recinto recipientes con agua. Sobre la comida, el agua y las horas de visita se mantienen en total incertidumbre desde que llegó el nuevo jefe. No saben que tipo de medidas tomará.

El desconocimiento sobre el nuevo régimen de visitas, así como su alimentación de los presos preocupa a los familiares. Por eso exigen una reunión con recientemente designado jefe de la estación policial para saber cómo se establecerá la nueva planificación.

La reunión con el funcionario también es para saber en qué condiciones se encuentran los presos. “Esto es una burla. Ellos están lesionados y estamos aquí desde ayer con algunas medicinas para atenderlos y no nos dejan verlos. Dos fueron heridos de gravedad pero todos están heridos“, aseguró la entrevistada.

Los familiares se mantienen firmes frente a la estación policial Los Bucares, que queda después del sector Flor Amarillo. Aseguran que no se moverán de allí hasta saber el estado en el que se encuentran los detenidos y hasta conversar con el nuevo jefe.

El grupo de parientes redactó un acta con sus nombres y él de sus detenidos a fin de ser escuchados. Hasta el momento no lo han logrado. El martes, se comunicaron con 0800- Drácula y todavía están a la espera de una respuesta.

Esta es el acta firmada por los familiares:

ACN/Ana Ramos

