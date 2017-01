Maduro: La Asamblea Nacional está autodisuelta

A juicio del presidente de la República, Nicolás Maduro, en el 2016 la revolución bolivariana demostró la Asamblea Nacional, con mayoría opositora al Gobierno nacional, se autodisolvió por su carácter oligárquico.

Maduro expresó que la “varita mágica” para enfrentar a la Asamblea Nacional fue el pueblo en la calle, “con sus consignas, con su canto”, y el Tribunal Supremo de Justicia que frenó mediante sentencias “el paquete de leyes” de Poder Legislativo, con mayoría de diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, que pretendía privatizar la vivienda y la industria petrolera en Venezuela.

Ejemplificó como “una varita mágica nueva” la creación de los 26 mil Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y la Agenda Económica Bolivariana.

“El 2017 será un año de sorpresivas acciones de recuperación y de contraofensiva, no me tiembla el pulso, no vamos a hacer jamás lo que ellos (la oposición) quieren que hagamos. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada”.