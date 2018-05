Murió Tom Wolfe Padre del Nuevo Periodismo. El padre del “nuevo periodismo”, el escritor y periodista estadounidense Tom Wolfe; autor de la célebre novela “La hoguera de las vanidades”; falleció este martes en Nueva York a los 87 años, informó la prensa estadounidense.

Desde la década de 1960, el delgado escritor de rostro eternamente juvenil; famoso por sus impecables trajes de tres piezas y camisas de cuello blanco almidonado; innovó al utilizar técnicas de la novela en sus artículos periodísticos; contribuyendo a crear la corriente conocida como “nuevo periodismo”.

La información, difundida por el diario The New York Times; indica que el deceso fue confirmado por el agente de Wolfe, Lynn Nesbit; quien señaló que el escritor y periodista fue ingresado por una infección.

Tom Wolfe, la versión más literaria del periodismo

Nacido en Richmond, Virginia, el 2 de marzo de 1931, Wolfe representó la versión más literaria del periodismo al renovar sus géneros desde diarios y revistas como The Washington Post, Enquirer y The New York Herald.

Siempre fiel a la veracidad de los hechos, Wolfe aplicó al reporterismo y a la crónica las herramientas propias de la narrativa. Por ello se convirtió en teórico y principal impulsor del Nuevo Periodismo.

“La Hoguera de las vanidades”

La hoguera de las vanidades, que retrata las miserias del Nueva York más deslumbrante y acomodado, lo consagró también como escritor y abrió una nueva vía literaria para Wolfe, quien solamente publicó tres novelas entre 1998 y 2012.

Bloody Miami, la última de sus novelas, confirmó su popularidad ente los lectores al ubicarse en la lista de las obras más vendidas; por cada una de las páginas de esta obra, el autor llegó a cobrar cerca de 8.000 dólares,

El autor de Todo un hombre deja numerosos reportajes icónicos así como una docena de trabajos de no ficción entre los que destacan antologías como La banda de la Casa de la Bomba y otras crónicas de la Era Pop, El nuevo periodismo y La izquierda exquisita & Mau-Mauando al parachoques.

