Real Madrid cayó ante el Espanyol con gol de último minuto

Real Madrid, pese a tener el control durante el primer tiempo, no pudo sumar los tres puntos en su visita a Cornellá de Llobregat en Barcelona al caer ante Espanyol con gol de Gerard Moreno al minuto 93 del partido.

Los merengues, que no contaron con Cristiano Ronaldo en su convocatoria, vieron como poco a poco el cuadro local fue agarrando confianza y encontró la confianza para jugar el compromiso de tú a tú. Ciertamente este encuentro no era la prioridad para el equipo de Zinedine Zidane, pero es llamativo que la nómina blanca no haya podido conseguir la victoria en este encuentro.

Madrid no sólo dejó por fuera al astro portugués, sino que también se reservó a Modric, Kroos, Casemiro y Marcelo por distintos motivos; mientras que, Carvajal y Benzema se quedaron en el banquillo. Los ojos del bicampeón de Europa está centrados en el partido de vuelta por los octavos de final de la Liga de Campeones.

Lee también: Monagas SC debutará en la Copa Libertadores 2018

Barcelona, Atlético y ahora Real Madrid, luego de 37 años, han sido victimas del cuadro que dirige Quique Sánchez Flores en su estadio. El cuadro blanquiazul mostró su mejor cara y aprovechó el suspiro durante el último minuto para obtener la victoria. Espanyol planteó un partido muy serio, perfectamente organizado atrás, sumamente concentrado para cometer los mínimos errores y buscando, cuando las circunstancias se lo permitían, el momento de salir a la contra.

Moreno llegó así a 11 goles anotados en La Liga, el de hoy certifica prácticamente la permanencia del Espanyol en primera división; mientras que, el Madrid lo deja todo en la Champions, puesto a que se queda a 14 puntos del líder Barcelona.