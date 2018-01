Machado: Demostraremos que el bravo pueblo no se rinde

La Plaza Las Tres Gracias de la Universidad Central de Venezuela fue escenario para un tributo denominado “que los héroes nos unan” y donde la dirigente del Movimiento Soy Venezuela María Corina Machado conjuntamente con la sociedad civil juraron que demostrarán “que el bravo pueblo no se rinde”. En la actividad también se encontraba el diputado Richard Blanco.

Machado dijo que héroes son los estudiantes, los jóvenes tras las rejas que a su juicio los han pretendido doblegar a “punta de chantaje”, los sacerdotes por decir lo que piensa, las madres de Venezuela, los periodistas que han elevado su voz para dar a conocer lo que pasa en el país, los familiares de las víctimas que han asumido su lucha, al igual que los defensores y diputados que no han callado la verdad.

Destacó que en los hechos registrados en El Junquito y entre ellos Óscar Pérez y seis integrantes de su grupo “que su sacrificio no será en vano. Vamos a liberar a Venezuela (…) el mejor tributo es luchar sin descanso y derrotar la tiranía”.

Con consignas de “Venezuela no se rinde” entonaron el himno nacional y entregaron una ofrenda floral para ser entregada a una comisión de diputados que se dirigirán hasta el cementerio del Este.

Machado indicó que para este 23 de enero convocan a una actividad en honor a los héroes caídos en distintas ciudades del país.

El representante de la fracción 16 de julio en la Asamblea Nacional Richard Blanco dijo que en estos momentos no se puede hablar de primarias cuando no hay garantías por parte del CNE. Invitó a los venezolanos a no tener miedo.

Un grupo de estudiantes también se trasladarán hasta el cementerio del Este y Carlos Venucchi integrante del movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela expresó que están definiendo cuales serán las próximas acciones.

Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana se encontraba en unas de las avenidas cercana a la Universidad Central de Venezuela. Los ánimos entre estudiantes y PNB se comenzaron a alterar. Los efectivos pedían que no obstaculizaran las vías mientras que los presentes gritaban “las calles son de pueblo”.

ACN / @VanesaRojasVe.