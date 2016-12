LVBP Félix Hernández: ”Me gusta estar en Venezuela”

El lanzador venezolano grandeliga, Félix Hernández, declaró que se siente agusto en su segunda experiencia en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), en esta ocasion con el equipo de sus sueños, los Navegantes del Magallanes.

Hernández, quien es pitcher abridor de los Marineros de Seattle en la MLB, debutó con la nave turca el pasado 22 de diciembre en en tercer juego de la serie frente a los Bravos de Margarita en el estadio Nueva Esparta. Además, fue su primera apertura en Venezuela desde la temporada 2003-2004, cuando pertenecía a los Cardenales de Lara.

En la isla, ”El Rey” tan solo logró completar un solo inning, donde permitió dos carreras, par de boletos e igual número de ponches en 27 lanzamientos al plato para una efectividad parcial de 18 puntos.

Acerca de esa presentación, el serpentinero declaró: ”Me sentía incómodo en el montículo de Margarita, no creo que los nervios me hayan afectado, solo debo mejorar mis pitcheos y colocarlos en strikes”.

Asimismo, el ganador del premio Cy Young indicó que le agradó sentir la adrenalina de lanzar en en la LVBP y que su estado físico está perfecto. Su segunda aparición con los eléctricos será este miércoles contra las Águilas del Zulia en el José Bernardo Pérez de Valencia, Félix no precisó por cuántas entradas estará en la lomita.

Redacción: José Quintero

Foto: archivo

ACN