Lula engañó a un gentío con su cara de inocente: Por Coromoto Álvarez.- La mayoría de los analistas do mundo considera que más allá de los linderos de la especulación mediática, el ex presidente de Brasil Lula Da Silva, demagogo populista, fue a parar a la cárcel acusado de lavar dinero y de incurrir en otros delitos luego de engañar a un gentío con su cara de inocente.

En la cancha quiso imitar a sus paisanos cariocas del juego bonito, maestros del fútbol mundial. Luego de recibir grandes aplausos del público en las gradas por pases y goles de su gobierno para que su ego adquiriera el status que Pelé obtuvo con desempeño incomparable, el sempiterno dirigente sindical del sector metalúrgico peló bola al final de su partido, pues con sus gambetas y simulacros no pudo convencer a los jueces que decretaron por ahora su derrota política.

Lula y sus compinches del Foro de Sao Paulo que escondieron bajo la cortina comunista y fascista de Fidel Castro, crímenes, robos, asaltos y pare usted de contar toda clase de violaciones a los derechos humanos, fueron descubiertos, como hizo la justicia estadounidense con Al Capone, a través de las confesiones de Marcelo Odebrecht y de la investigación periodística, en una serie de hechos que confirmó el pago de comisiones y sobornos a cambio de beneficios en doce países para construir obras aún paralizadas, tal cual ocurre en Venezuela.

Mientras en Caracas con la misma cara de yo no fui se lavan las manos como Poncio Pilato, el señor Lula, a quien la destituida presidenta Dilma Rousseff intentó proteger en una decisión fallida, no pudo confundir con su rostro de ‘’ salvador de la patria’’ a los magistrados de su país que examinaron evidencias durante años, horas y minutos que hoy lo condujeron a las puertas de su sepulcro político.

No obstante el ex mandatario encarcelado aún tiene largo camino por recorrer desde las trincheras de la oposición. Algo similar se vislumbra en Argentina contra la ex presidenta Cristina Fernández. Y, si en otra latitud se repitiese el escenario jurídico que hoy sacude al lulismo y al peronismo, otras barajitas pudieran caer con el protagonismo de distintos pacientes en terapia intensiva que todavía ejercen el poder, si es que le damos cabida en esta entrega al proverbio popular: ‘’ No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista’’. ¡ A ver si os fijáis!…

