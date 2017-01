Luis Salcedo: El Pasado y el Futuro de Samsung

El Pasado y el Futuro

Después de la caída sufrida por la empresa sur coreana con el Galaxy Note 7, Samsung muestra su arsenal en el CES 2017 en Las Vegas y busca impactar el público.

Con un mensaje en la red social Twitter que dice “Hoy presentamos el futuro en el mundo del entretenimiento” la empresa Samsung comienza a captar la atención de la gente.

La conferencia empieza de la mano del Presidente de Samsung Electronics para América, Tim Baxter, el cual habló sobre el pasado y el futuro de la empresa. Informó a los asistentes que el año 2016 fue de grandes desafíos por los problemas presentados por el Note 7 y aseguró que están destinando recursos para entender lo que paso y “asegurarnos que no pasará nuevamente”. También informo que la Samsung ha obtenido crecimiento en otras áreas como TVs, wereables y electrodomésticos. Y recalcó que vendieron más de 5 millones de sus gafas de realidad virtual GEAR VR.

Tim Baxter también dijo que la empresa está apostando por un ecosistema que va mas allá de los smartphones y para lograrlo tienen tres puntos que los guían:

“Built To Fit Your Life” productos desarrollados para ajustarse a tu estilo de vida. “thoughtful Desing” ofrecer innovación con un gran diseño. “Internet Of Things – IoT” impulsar el internet de las cosas con el set más avanzados de dispositivos conectados.

Luego de hablarnos del pasado y “mostrarnos el futuro”, Samsung muestra su arsenal en el CES 2017 en Las Vegas:

Los nuevos televisores de Samsung

Joe Stinziano (Vice-Presidente Ejecutivo para América) informa que de ahora en adelante todos los televisores de Samsung serán SMART y presentó el nuevo modelo Quantum Dot Technology en el cual aseguran que ofrece gran integridad en los colores y que no se pierden con el brillo, incluso tendrá negros más oscuros y mayor contraste.

La empresa señaló que las personas buscan y compran televisores más grandes, por lo que se requiere un mejor diseño y para ello presento un modelo que con sólo un cable permite conectar cualquier dispositivo a la TV.

Siguen las innovaciones en el área de los televisores y ahora presentan el One Remote de la mano de Won Jin Lee, también Vice presidente ejecutivo de la compañía. Que además de soportar un mayor número de equipos, hora se podrá conseguir en forma virtual. Disponible para los sistemas operativos Android e IOS a través de una aplicación por la cual podrán controlar la pantalla del televisor.

En su afán de personalizar el contenido, el sistema envía recomendaciones de películas, series y se adicionan los deportes, enviará además notificaciones al teléfono incluso con el televisor apagado.

Para facilitar el manejo de contenidos en 4K y HDR, la compañía sur coreana lanza TV PLUS, una tienda exclusivamente con éstos contenidos.

El Nuevo Gear S3

Cambiando de dispositivo, pasamos al lanzamiento de Gear S3, que ahora incluye conectividad LTE, permite realizar pagos por contacto, permite la personalización de la pantalla y escuchar spotify.

Electrodomésticos de vanguardia

En el área de los electrodomésticos, la empresa mostró la lavadora Flesh Wash +, la secadora Flesh Dry y los nuevos refrigeradores.

La lavadora y la secadora juntas ofrecen 4 tinas que pueden ser utilizadas de manera independiente o en conjunto y los refrigeradores cuentan ahora con cámaras para que puedas ver lo que tienes dentro desde tu smartphone. y ahora en la pantalla podrás colocar notas, fotos, calendarios e incluso acceder a aplicaciones como Spotify por medio de comandos de voz.

Nuevos dispositivos móviles y la sensacional NoteBook Odyssey

En el segmento de dispositivos móviles, Samsung mostró las nuevas ChromeBook Plus y Pro, Son laptops que se pueden convertir en tabletas e incluso traen una pluma digital, estos dispositivos son los primeros en permitir cualquier tipo de aplicaciones desde la Play Store de Android.

Para los amantes del Sistema Operativo Windows, la empresa presento el NoteBook 9 la cual tiene un peso de apenas 1,8 libras y de la cual aseguran se puede sostener solamente con tres dedos.

Por último, pero no menos importante, Samsung abre un nuevo mundo de juego con la introducción de su primera computadora para juegos. La nueva NoteBook Odyssey, que viene disponible en los modelos de 17.3 pulgadas y 15.6 pulgadas, tiene Windows 10 y ofrece a los jugadores una gran experiencia de juego con características cómo Xbox app, Xbox Play Anywhere y la capacidad de transmitir los juego de Xbox One al dispositivo.

hasta aquí Samsung muestra su arsenal en el CES 2017 en Las Vegas, deseándoles éxitos con sus dispositivos.

Ing. Luis Salcedo

@LgSalcedo