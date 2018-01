Jesús Santander.-

Visión y Opinión: Los temores del Emperador.- La política nacional ha virado de la lógica y la racionalidad, a la locura y el desespero, como es posible que haya una mamadera de gallo con participar o no en las elecciones, participar o no en la relegitimación de los partidos, reconocer o no reconocer la Asamblea Nacional Constituyente, acciones que han decepcionado a un gran número de venezolanos que adversan al Gobierno y que confiaron en unos líderes que al final entregaron su capital electoral por sus ambiciones personales, es decir, abandonaron a su gente y generaron mayores desesperanzas a las ya existentes.

Podemos recordar las movilizaciones de personas que compraron la idea de los pseudo líderes de la oposición que prometieron a un grupo de venezolanos un cambio de Gobierno, prometieron salir del Régimen, acabar con el socialismo y ganar todas las Gobernaciones y alcaldías, pero se cometieron errores que llevaron a la desilusión, ya que engañaron a su gente haciéndoles creer que el chavismo había desaparecido y que ellos (MUD) eran mayoría, cosa que el tiempo demostró estaban equivocados.

Los que se creen emperadores y perdieron sus tronos, no reconocen los nuevos liderazgos, la política cambió, los venezolanos no se calan ni caudillos ni radicalismos estériles que no produzcan soluciones, la nueva Venezuela reconoce liderazgos que hagan gestión y que solucionen los problemas, que no estén encerrados en sus oficinas, que salgan a las calles y que se solidaricen con los problemas de todos, los Emperadores perdieron la conexión con el pueblo y no creo que tengan mayores oportunidades para seguir gobernando, ejemplo muchos, podemos hablar de la Dinastía Salas Romer que perdieron su partido, su dirigencia, sus militantes y su pegada.

Mucho daño le han hecho al pueblo quienes habiendo sido electos le dieron la espalda, personas que dejaron la función de Gobierno y sus atribuciones en manos de otras personas, en manos de personas sin probidad, carentes de sensibilidad social y choros de naturaleza que aprovechándose de sus nexos con el Gobernante y la dejadez del jefe, hacían y deshacían, robando desaforadamente

Los Cochinitos están en modo jaladera, creyendo que jalando y jalando se les perdonará el daño irreparable que le hicieron a los habitantes de Valencia, ojo a todos, hasta los que en su momento votaron por el flojo maiamero, robaron y extorsionaron a raimundo y todo el mundo, los permisos los cobraban en dólares y tenían mafias en varios departamentos, uno de los cochinitos, el que tenía conexiones con los otros malandros, junto a un reconocido político brincatalanquera, se dedicaron a extorsionar en nombre de su jefe y del picolo bambino a todo aquel que cayera en desgracia, sin importar su procedencia política, ¿sabrá algo de esto Queso Amarillo?, padre político de ambos.

-El Chavismo tiene candidato: el candidato del chavismo es Nicolás Maduro, viene a su primera reelección, tiene el apoyo de la Dirigencia política nacional y del pueblo base chavista, ha demostrado que es indestructible y logró superar una de las etapas mas fuertes de la revolución, la situación económica afectada por la baja en los precios del petróleo, los ataques a través de Dólar Today, el bloqueo de los Estados Unidos y sus aliados y la confrontación interna generada por la denominada Salida en 2014, las Guarimbas y victoria electoral de la MUD en 2015 donde obtuvieron la mayoría de la Asamblea Nacional, las Guarimbas del 2016 y 2017 denominada resistencia, los ataques terroristas de funcionarios rebeldes, batallas hoy superadas por Nicolás, que hoy se presenta más fortalecido después de las victorias recientes (Asamblea Nacional Constituyente, Elecciones Regionales y Elecciones Municipales), falta poco.

-La MUD con varios candidatos: la Oposición venezolana no da pie con bola, no han definido sus candidatos, todos quieren pero nadie suma voluntades, el que se perfila con mayores posibilidades es el caudillo adeco Henry Ramos Allup, que desde Carabobo le dijo al País que será el candidato que enfrentará a Maduro, por eso el dicho dice así, “Mas Sabe el Diablo por Viejo que Por Diablo”, lo que si es cierto, es que los adecos en Carabobo dejaron sus diferencias y se unieron en torno a su líder.

-La Criptomoneda está de moda: después del anuncio del PETRO y la autorización por parte del ejecutivo de permitir la minería, se ha generado una estampida de interesados para Minar el Petro y las otras criptomonedas, los estafadores están haciendo de las suyas, aparecieron mas expertos en criptomonedas, que personas o empresas interesadas, hay quienes buscan pescar en rio revuelto y piden anticipos para traer las maquinitas, por eso les recomiendo hacer como Santo tomas, ver para creer.

-Liderazgo de la MUD en Carabobo anda en una guerra a patada y kunfú: Argenis Goto Ecarri, Carlos Lozano (El Caminante), Rubén Limas, Armando Amengual y León Jurado son los sobrevivientes que se han mantenido en la palestra, ojo, no es nada fácil ser oposición en Carabobo ante un gobierno regional fortalecido y que viene trabajando duro para sacar este estado Adelante.

