Qué le deparan los astros esta semana (8 al 14 de abril) revela Adriana Azzi: La estudiosa y experta de la parapsicología Adriana Azzi, en su diagnóstico semanal para los venezolanos, hace revelaciones para cada signo del zodiaco, basada en sus acreditados conocimientos del tarot y la astrología y nos dice que nos deparan los astros para esta semana.

ARIES – Palabra clave: partir – Número de suerte: 130

Problemas con teléfono. Aspiraciones. Decides si te vas de tu casa. Niños con alegrías. Mudanza segura de imprevisto. No dejes que otros manejen tu vida. Preocupación por relación que comienza. Valora lo que tienes a tu lado. Pendiente con documento. Trabajo: nueva sede. Te invitan a celebrar logros. Salud: toma más líquidos. Amor: vences a rival sentimental. Mostrarás sinceridad al hablar. Parejas: bienestar familiar. La tradición te hará tomar decisiones. Viaje en grupo. Solteros: llega alguien que nunca has olvidado. Te verás radiante en una fiesta. Mujer: compra de ropa. Hecho curioso con llaves. Pareja estancada logra vencer. Hombre: cuidado con lo que dices. Te pones en lugar de otros y verás el problema de otra manera. Consejo: cuida tu apariencia física.

TAURO – Palabra clave: realización – Número de suerte: 038

Algo positivo llega. Compra de alimentos con apuros. Madre te pide aclarar gastos. Tendencia a asumir gastos de otros. Cuidado con personas en tu entorno. Sensibilidad por fotos del pasado. Trabajo: no digas cuanto tienes. Semana productiva. Cambio de moneda te favorece. Salud: dolor de garganta. Amor: harás algo por tu cuenta. La rueda de la fortuna está contigo. Decisiones. Parejas: concéntrate en lo que te piden. Piensa antes de hablar. Solteros: atiende tu casa. Hecho curioso con jefe. Éxito. Mujer: te llega dinero. Molestia porque no cancelas factura a tiempo. Ejercicios. Hombre: planificas un viaje. Disfrute en paseo. Salidas nocturnas en grupo. No te conviene la amistad con esa mujer. Consejo: debes creer más en la amistad.

GÉMINIS – Palabra clave: ciclo – Número de suerte: 835

Documentos que no buscas. Negocio inesperado. Debes involucrarte más con los parientes. Hecho con juego de mesa. Cansancio. No quieres ir a reunión familiar. Mudanza segura o ayudas a hacerla. Invitación a bailar. Aléjate de lo negativo. Trabajo: cambio profesional. Cuidado con personal de la limpieza. Salud: buena. Amor: te reúnes con personas que valen la pena. Viajes. Alegría. Buena semana. Parejas: concéntrate en los niños. Problemas en casa por falta de atención. Solteros: demuestra tu responsabilidad ante un juramento. Estás camino al éxito. Mujer: la suerte a tu lado. No pidas prestado. Cambio de vida. Ilusiones. Hecho curioso con mensaje. Hombre: estabilidad y prosperidad. Solucionas problemas en tu hogar. Consejo: asume con firmeza los retos.

CÁNCER – Palabra clave: sabiduría – Número de suerte: 122

Desconfianza de algo que te prestan. No permitas que entren en casa con chismes. Contactos excelentes en el trabajo. Viaje. Te enteras de alguien que tiene doble vida. Demuestras afecto a niños. Ganas dinero por azar. Trabajo: te entregan documento con ganancias. Éxito. Piensa antes de firmar. Salud: malestar pasajero. Amor: aclaras una mentira. Habladurías en familia. Parejas: proyectos conjuntos. Expresa lo que sientes. Olvida lo pasado. Solteros: buena semana. Triunfo. Tensión en el ambiente. Pon orden en las finanzas. Mujer: no confíes lo que tienes a otros. Celebraciones. Te sientes triste. Ilusiones con conocido. Hombre: temor de aceptar una verdad. Deja lo material, concéntrate en lo que conviene. Consejo: olvida el pasado, es momento de recomenzar.

LEO – Palabra clave: entendimiento – Número de suerte: 325

Esperas algo, pero llega otra cosa. Estabilidad y prosperidad. Tendencia a comer mucho en la calle. La suerte te acompaña. Molestia en aeropuerto. Algo falla por negligencia de otros. Dinero por azar. Trabajo: otro cargo para mejor. Muchas ideas en tu mente. Jefe te pide ayuda con personal. Salud: vómitos y mareos. Amor: celebraciones. Renovación de imagen. Alegría por viaje. Invitaciones que no rechazas. Parejas: no más estancamiento. Alguien llega con intensidad amorosa. Solteros: nuevas metas. La comodidad, la alegría llega en el amor. Mujer: alguien del pasado te busca por deudas. Sientes algo especial por una mujer. Hombre: cierra un ciclo. El amor toca a tu puerta. Cambios definitivos o la energía de los astros se mueve a tu favor. Consejo: disfruta las cosas buenas.

VIRGO – Palabra clave: sueños – Número de suerte: 023

La ignorancia no deja avanzar. Los astros están a tu favor. Apoya a familiar de mal carácter. Algo importante para tu carrera. Ayuda y colaboración de amigos. Romance con conocido. Trabajo: mal humor de compañeros te trae problemas. Triunfo en negocio o cambio de empleo. Salud: gripe. Amor: descansa. Buscas apoyo en un extraño. Bienestar de otros te da alegría. Parejas: evolución. Ansiedad. No duermes preocupado por familiar. Actividad en la que disfrutas. Solteros: te cuentan un secreto. Se dice una verdad. Nuevas posibilidades de vida. No te detengas. Mujer: consigues un gran éxito. Logros en grupo social. El mundo en tus manos. Compra de vehículo. Hombre: decides con quien te quedas. Viaje al extranjero. Consejo: canaliza tus metas.

LIBRA – Palabra clave: maestría – Número de suerte: 429

Amiga te pide ayuda y alejas a alguien de su casa. Atento con el interés de otros por lo que tienes. Algo curioso con luz muy fuerte. Te dirán que estás muy bien. Logros. Organiza las ideas. Te encantará trabajar con opositores. Trabajo: llegan cambios rápidos. Te limitas a hacer lo que te ordenan, cuidado. Salud: visita al médico. Amor: harás ritual. Te vigilan por una mentira. Embarazo oculto. Parejas: harán oraciones especiales. Celebración. Aceptas una respuesta. Llegan amigos. Solteros: poder en los caminos y estás seguro de lo que haces. No esperes que decidan por ti. Mujer: recibes dinero. Evita discusiones. Energías, caminos abiertos. Hombre: todo fluye. Deja la rutina y activa la creatividad. Consejo: no puedes hacer las cosas sin saber si te convienen.

ESCORPIO – Palabra clave: sospecha – Número de suerte: 182

Lapso de oportunidades. Excelente evolución. Algo con publicidad. Decisiones importantes, debes estar seguro. Momento de demostrar de lo que eres capaz. Viaje. Trabajo: evita actuar con rabia ante compañeros. Sales de un mal momento. Salud: accidente doméstico. Amor: podrás hacer lo que quieres. Nuevas relaciones. Arreglas documentos. Parejas: alguien que viste de blanco te busca. Debes entender a tus hijos. Solteros: persona joven y hermosa llega hoy a tu vida. Cambios en paseo. Negociaciones. Mujer: noticia importante. Detalles para algo específico. Tendrás garantías para conseguir lo que quieres. Hombre: la estrella te acompaña. Recibes apoyo inesperado en lo que estás pasando. Consejo: no puedes ayudar, si no puedes con tus problemas.

SAGITARIO – Palabra clave: confiar – Número de suerte: 111

Cambio de rutina. Declara la prosperidad. Conversación con tu pareja por problemas económicos. Fertilidad. Aceptas invitación, aunque no te gusta la persona. Trabajo: compra de mercancía. Asistes a convención. Nueva emoción en lo laboral. Salud: equilibrio. Amor: paseo nocturno. Cuidado con exigencias. Son importantes los detalles con la familia. Parejas: confía. Te reconcilias. Te piden matrimonio o formalizas una relación. Solteros: nuevo camino en lo económico. No permitas que te manipulen. Demuestras lo que haces. Mujer: hazte un chequeo ginecológico. Pones en orden un dinero que te cancelan. Cambio de vida espiritual. Hombre: atento en la calle, cuídate. Compra y venta de vehículo. Firma. Consejo: cada quien tiene problemas que resolver.

CAPRICORNIO – Palabra clave: seguridad – Número de suerte: 492

Limpieza del hogar. Atención con recalentamiento de vehículo. Cuida tu dinero. Disfruta el éxito. Comida especial con velas y más. Negocio se activa. Recibes apoyo. Trabajo: triunfas en competencia. Viaje de negocio. Ganancias. Salud: mucho apetito. Amor: no permitas que se acerquen a ti por lo que tienes. Te levantas con alegría. Pareja: enfrentas a un grupo. Saldrás de noche con la familia a celebrar. Solteros: Llega dinero y solucionas. Acuérdate, es mejor pensar con la cabeza que con las emociones. Mujer: apoyo en lo que quieres en concurso en estudios. Mucha angustia. Hombre: trata de no molestar con tus comentarios. Vecinos te necesitan. Mujer te declara su amor. Consejo: trata de que tus decisiones dependan solo de ti.

ACUARIO – Palabra clave: comprar – Número de suerte: 821

Otras perspectivas profesionales. Piensa antes de hacer. No te límites, si tienes con qué hacer las cosas. Termina lo que comienzas. Nuevos sentimientos. Te interesa alguien cercano. Trabajo: pérdida por mala inversión. Momento de cuidarte la espalda. Salud: nerviosismo. Amor: no dudes en una propuesta. Dejas la soledad y te encuentras con alguien especial. Compromiso. Parejas: revisa las transacciones. Atención con decisiones apresuradas. Tentaciones de cuidado. Solteros: trabajarás con gente de la política. No pidas lo que no das. Mujer: la victoria llega. Después de tanta tristeza, sale el sol. Alegría y sorpresa. Hombre: buenas noticias. Ayudas a amigos. Progreso. Te dan otros elementos. Consejo: reconoce que todo tiene su momento.

PISCIS – Palabra clave: rendimiento – Número de suerte: 167

Busca soluciones. Todos tienen derechos que respetar. Momentos difíciles. Alejas a persona negativa. Adelante, no veas para atrás. Cambios positivos. Disfruta lo que tienes. Trabajo: te favorece viaje. Controla los gastos. Salud: equilibrio psicológico. Amor: haz ejercicios de relajación. No juegues con los sentimientos de otros. No digas lo que tienes. Parejas: te piden una respuesta. Asunto con medio de comunicación. Solteros: deja la tristeza. Amigo te pide ayuda en negocio. Reunión familiar por herencia. Mujer: dinero llega por suerte. Se hace justicia en algo tuyo. Vences enemigos en lo laboral. Hombre: te alegras por evolución. Compra de vehículo. Caminos abiertos. Viaje de noche con disfrute. Consejo: tienes la capacidad de vencer obstáculos.

ACN/Adriana Azzi/EN

