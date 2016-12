Lo mataron para robarle su regalo de Navidad

La familia de Jesús Eduardo García, que estrenaba su regalo de Navidad, está amenazada de muerte por el presunto homicida

Jesús Eduardo García Ávila, de 17 años de edad, pasó el 24 de diciembre en su casa ubicada en la calle 4, sector Nuevo Horizonte en Catia. A las 6:00 de la mañana del día siguiente se encontraría con su padre en La Candelaria. Cuando el joven salía de su residencia cuatro hombres lo abordaron con la intención de robarle un par de zapatos marca Tommy Hilfiger que le habían dado como regalo de Navidad. Al darse cuenta de la presencia de los hombres, la víctima intentó devolverse a su casa, pero no lo logró y recibió cinco disparos.

“Jesús Eduardo se levantó temprano, iba a casa del papá, pero cuando salió llegó el que lo mató y le dio cinco tiros. A mí me despertaron los disparos, ese fue el Manzano, que vive aquí mismo”, afirmó Marisabel Ávila, madre de la víctima. El joven cayó herido en el patio de la vivienda.

Al ver a su hijo sangrando, Ávila lo trasladó al Hospital de los Magallanes de Catia. Ingresó muerto. La madre identificó al presunto agresor: un joven apodado el Manzano, vecino del sector. Lo denunciará pese a las amenazas que ese delincuente habría proferido contra el resto de su familia, pues mientras ella se encontraba en el centro asistencial, el presunto homicida se acercó a una de la hermanas de García y la amenazó con que si hacían algún tipo de acusación contra él en la policía mataría a toda la familia.

“Tremendo regalo de Niño Jesús me dio el Manzano; no sabe el dolor que se siente perder a un hijo, pero no tengo miedo, lo voy a denunciar”, declaró Ávila.