Liliana Hernández afirma que abstención le tranca el juego a Maduro

La propuesta de aplicarle un referéndum revocatorio a diputados de la Asamblea Nacional (AN) no termina de definirse por los resultados abstencionistas de las presidenciales del 20 de mayo. Así lo aseguró la exdiputada Liliana Hernández.

De acuerdo con la dirigente política una escasa participación no sería garantía de triunfo para Maduro en esta nueva estrategia para reducir la participación política de la oposición.

“Lo que creo que hace que no terminen de definir esa estrategia es el resultado electoral del 20 de mayo”. Considera que “con esos niveles de abstención tan altos; porque para revocar a un diputado hay que obtener un voto más que cuando salió electo”, explicó en entrevista en Unión Radio.

Liliana Hernández piensa que Maduro no aprobará revocatorio contra diputados de la AN

En ese sentido, no piensa que el Ejecutivo de luz verde a esa propuesta promovida por Diosdado Cabello y apoyada por otros dirigentes del Gobierno. “No veo a Nicolás en este momento ir a un proceso de recolección de firmas”.

Liliana Hernández se basa en el silencio que han mantenido líderes de peso en las filas rojas, añadió que lo interpreta como una lucha interna en el PSUV. “Puede ser un juego de ganar espacio en el Partido Socialista Unido de Venezuela, de dinamitarlo; pero no creo que en Maduro haya voluntad de hacerlo porque no lo ha expresado. Ni Maduro, no Jorge (Rodríguez) ni (Tareck) El Aissami, ni Elías Jaua han expresado nada”.

Sin embargo, Hernández explicó que ese planteamiento de revocatorio; tiene como propósito generar una nueva distracción ante la crisis económica que vive el país; además piensa que con ella, el chavismo pretende profundizar las diferencias entre las organizaciones políticas que adversan al Gobierno del presidente Nicolás Maduro. “Si sirve para generar un ambiente de intriga y rivalidades dentro de la oposición”, aseguró la política opositora.

ACN

No deje de leer: Funcionarios del Sebin acosan a Tomás Guanipa en su residencia