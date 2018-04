Liceístas exigen seguridad y otras garantías para seguir educándose en Venezuela

El Movimiento de Juventudes de Voluntad Popular respaldó a los factores liceístas durante una protesta a las afueras del Ministerio del Poder Popular para la Educación, en Caracas, donde los jóvenes exigieron al régimen de Nicolás Maduro garantizar un futuro digno a la juventud para que cese la deserción estudiantil y combatir la inseguridad que prevalece en las afueras de los liceos venezolanos.

A través de boletín de prensa, el representante del Movimiento Estudiantil Liceísta (MEL), Kenny Zabala, informó que la deserción estudiantil se ha agravado en un 90% durante los últimos años. Entre los motivos destacó la inseguridad, la escasez de alimentos y las pocas posibilidades de surgimiento que tienen los jóvenes venezolanos actualmente.

“Estamos cansados de la deserción estudiantil que cada vez es más grave; se calcula en un 90%, ya que de 60 estudiantes que pueden asistir a una sección, solo 30 lo hacen y solo el 10% se gradúa. Se nos están cayendo encima los planteles. También, por falta de alimentos muchos jóvenes no están asistiendo a clases, porque no tienen que comer y por la inseguridad que vivimos”.

Recordó a los jóvenes que fueron brutalmente asesinados durante las protestas del año 2017. Además, exhortó al resto de los jóvenes a no abandonar el país, salir adelante, y continuar la lucha contra el retraso y la perversión que hoy reina en Venezuela.

Por su parte, Anderson Pérez, miembro de la Unión Venezolana Liceísta (UVL), convocó al resto de los estudiantes a una caminata que se realizará este sábado 07 de abril desde la Plaza Francia de Altamira en honor a los jóvenes asesinados durante las manifestaciones del año pasado. Asimismo, invitó al resto de los factores liceístas al Gran Congreso de Juventudes que se llevará a cabo este 19 de abril y que contará con la participación de jóvenes venezolanos de todo el país.

“Estamos aquí jugando un rol importante para denunciar la crisis y lo que vivimos. No quiero que aquí se olviden las muertes de los estudiantes que cayeron durante las protestas en el año 2017. No merecemos estar viviendo así. No queremos decidir entre salir, o quedarnos aquí y morir. ¡Todos los jóvenes estamos dispuestos a sacar a este país adelante!”.

Marlene Piña Acosta con boletín de prensa /ACN

