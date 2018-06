Up Next

Ninguno puede salir del país, no pueden dar declaraciones y deben presentarse periódicamente ante los tribunales. Al incumplir cualquiera de estas condiciones pueden ser encarcelados de nuevo.

El defensor de los derechos humanos comentó que; es importante informar que el grupo de personas que salió a la calle; no quedaron en libertad, sino que simplemente fueron excarcelados; porque todavía tienen restringidos sus derechos civiles.

Sin embargo, el número de excarcelados no supera al de los que aún permanecen tras las rejas; pues aún existen 280 ciudadanos castigados por pensar distinto que no han sido liberados.

Hasta ahora 72 presos políticos han sido liberados, según las cifras manejadas por la Organización No Gubernamental (ONG) Foro Penal.

Continue Reading

Publicidad