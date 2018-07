Ledezma criticó la regulación de la gasolina

Up Next

Por lo contrario el constituyente, David Paravisini, opina que acceder al Carnet de la Patria es una buena alternativa porque su uso para otros beneficios que otorga el Gobierno para el bienestar la ciudadanía y que esto no signifique que sea excluyente ni discriminatorio.

Antonio Ledezma, ex alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas, criticó la regulación de la gasolina impuesta por el presidente Nicolás Maduro.

