Lech Walesa: caso Venezuela similar a los nazis. “El caso de Venezuela es el único y que jamás se había parecido a nadie, como los nazis, es para estudiar en la historia a futuro”; así describió el Premio Nobel de la Paz, Lech Walesa, la crisis que atraviesa el país sudamericano.

El expresidente de Polonia, afirmó que el Gobierno de Maduro lo conforman “neo traficantes” y “terroristas”; que mantienen “secuestrado” a la nación caribeña.

El polaco evalúa la situación tan crítica que propone una salida del régimen venezolano con apoyo extranjero. Considera que esa es la estrategia más viable. “Más temprano que tarde tendrá que ser intervenido por fuerzas de coalición para preservar la paz mundial”.

El anticomunista insistió en que la única alternativa para los ciudadanos en tener una opción de Gobierno distinta a la de Maduro es operando “desde el exilio”. Para lograrlo, el defensor de la economía libre de mercado propone la ayuda de los “venezolanos íntegros y rectos”.

Además aprovechó para aclarar que Venezuela no vive una dictadura al considerar que, el actual sistema establecido no reúne esas características para la conformación de un líder. “No es una dictadura porque no es un líder una sola persona, es un estado seo secuestrado”, dijo el pasado 22 de mayo.

¿Quién es Lech Walesa Premio Nobel de la Paz?

Lech Walesa ha dedicado su vida a defender la libertad y la paz. En el año 1983, Lech Walesa, recibió el Premio Nobel de la Paz por luchar contra el comunismo. En Venezuela recibió la Orden Francisco de Miranda en 1989 por su aporte al progreso. Durante su mandato eliminó el comunismo en Polonia, en el período 1990-1995.

No está lejano a Venezuela

El europeo siguió de cerca los acontecimientos suscitados en el país durante 2016. Ese año sostuvo reuniones con dirigentes opositores a quienes les recomendó; además de mantener una visión clara, aprender a perdonar a sus adversarios.

ACN/puntodecorte

