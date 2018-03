Las perspectivas de Henri Falcón por descontento del 91, 2% del país: El competidor de Henri Falcón no es el presidente Nicolás Maduro, es más de la mitad de la oposición o independiente frustrado, que no tiene confianza en el árbitro electoral y que no quiere ir a votar, por lo que si no votan las probabilidades de éxito del candidato opositor se complican, aunque en último sondeo realizado por Datanálisis, 91,2% de la población percibe la situación del país como mala o muy mala, lo que coloca este porcentaje como el peor de los 28 años que tiene la empresa realizando esta medición.

Los venezolanos saben vivir en pobreza, pero nunca habían vivido una crisis de hiperinflación, por lo que es un fenómeno del cual están comenzando a aprender pero que también se puede llevar a muchos, advierte Luis Vicente León, asesor político y económico. La confianza de todos ellos está por el piso, lo que intensifica la crisis. La hiperinflación hace que el venezolano común pierda las perspectivas, hoy no sabe que es caro y que es barato o no sabe a cuánto vender o fijar el precio de su mercancía.

No hay casos de hiperinflación permanente, de los 57 casos en el mundo han durado en promedio 20 meses. Venezuela entró en la fase final de descontrol económico.

De acuerdo con los resultados del último sondeo realizado por Datanálisis, 91,2% de la población percibe la situación del país como mala o muy mala, lo que coloca este porcentaje como el peor de los 28 años que tiene la empresa realizando esta medición. Ante la magnitud que representa la hiperinflación, lo demás pasa a un segundo plazo para la población. Luego de lo económico se coloca muy de lejos la inseguridad, pero no porque haya mejorado la seguridad, sino porque la crisis se metió en la casa y en la vida de los venezolanos.

Se espera un colapso del modelo económico y que el tipo de cambio paralelo no se mantenga estable mientras haya hiperinflación. La crítica situación económica del país ha afectado igualmente la percepción que tiene la población sobre el gobierno y la gestión del presidente Nicolás Maduro. Lo que fue una ventaja que le permitió ser presidente, hoy es un riesgo. Según la encuesta de Datanálisis, su popularidad se coloca entre 20% y 30%, mientras que paradójicamente la del fallecido Hugo Chávez es de entre 50% y 60% hoy en día.

Todavía no hemos visto el clímax de la crisis. Se puede vivir décadas con un país corrupto y en pobreza, pero no se vive décadas en hiperinflación. No hay casos de hiperinflación permanente, de los 57 casos en el mundo han durado en promedio 20 meses. Venezuela entró en la fase final de descontrol económico.

De acuerdo a la medición, 68% de los venezolanos quiere cambio de gobierno pero se siente desorientado sobre la forma para lograrlo. En esa emocionalidad se pueden encontrar sentimientos de tristeza, preocupación, rabia, angustia e incertidumbre. Estos son desmovilizadores que no llevan a rebelarse contra el gobierno.

La población está acostumbrada a votar y por primera vez, más de la mitad de los opositores indica que no está dispuesta a participar. Mientras que 94% del chavismo dice estar dispuesto a votar en las próximas elecciones. Los llamados Ni Ni o independientes también tiene escepticismo, pero se conectan más con una figura intermedia, por eso Henri Falcón toma la decisión de lanzar su candidatura, porque en las encuestas se convierte en el primer candidato…

El voto independiente es mayoritariamente chavista y que el chavismo cuenta con 26%-30% del electorado. El competidor de Falcón no es el presidente Maduro, es más de la mitad de la oposición o independiente frustrado, que no tiene confianza en el árbitro electoral y que no quiere ir a votar, por lo que si no votan las probabilidades de éxito de Falcón se complican.

A medida que transcurran los días aumentará la presión para que los abstencionistas desistan de su deseo en continuar viviendo bajo el régimen de Maduro, así serán instados a votar nuevamente por la oposición a través de las tarjetas de Copei, Avanzada Progresista y el MAS. El venezolano suele diferir su toma de decisiones para última hora.

Rubén Rivero Capriles – @rroopstr – Responsable AP Unidad Nacional virtual – +584169383021

ACN/Avanzada Progresista Unidad Nacional virtual/apunv@googlegroups.com

No deje de leer: ¿Usted sabe cuanto gana diariamente?