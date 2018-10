Lady Gaga reveló que fue violada

Superviviente de una agresión sexual, por parte de una importante figura de la industria del entretenimiento; la estrella pop decidió “tener el poder”.

“Como superviviente de una agresión sexual por parte de alguien de la industria del entretenimiento; como mujer que todavía no es lo suficientemente valiente para decir su nombre; como mujer que vive con dolor crónico, como mujer que fue condicionada desde muy joven para escuchar lo que los hombres le decían que tenía que hacer; hoy he decidido tener yo el poder”; relató Stefani Joanne Angelina Germanotta, nombre real de Lady Gaga; al recibir el premio a Mujer de Hollywood del Año por su labor en Star is Born; la película dirigida por Bradley Cooper que es su gran lanzamiento en el cine.

Durante una fiesta celebrada por la revista Elle este lunes, en Los Ángeles, la estrella pop Lady Gaga; habló sobre la violación que sufrió cuando tenía 19 años y sobre quien la cometió; alguien de la propia industria, aunque se negó a decir su nombre.

Gaga dijo que se siente “responsable” por lo que le sucedió; “Todavía siento vergüenza hoy aquí, frente a ustedes. Hay días en los que siento que es mi culpa”.

Y también habló de cómo la trató el mundo del cine y la música tras ese traumático episodio; “Después de compartir lo que me pasó con hombres muy poderosos de esta industria, nadie me ayudó. Esos hombres se ocultaron porque tenían miedo de perder su poder”.

¿Boda a la vista? Lady Gaga agradece a “prometido” en evento

Parece que Lady Gaga se casa. La cantante y actriz de 32 años, protagonista de “A Star is Born” (“Nace una estrella”), le agradeció a su “prometido” Christian Carino al terminar de hablar el lunes por la noche en el 25to evento anual Mujeres en Hollywood de Elle. Su publicista no respondió un mensaje en busca de información.

Gaga, quien fue homenajeada durante la gala, llevaba un anillo en la mano izquierda cuando pronunció un emotivo discurso en el que abordó los temas de abuso sexual y enfermedades mentales.

La revista People reportó que la intérprete ganadora del Grammy empezó a salir con el agente de talento de 49 años en febrero del 2017.

Gaga estuvo comprometida con Taylor Kinney antes de terminar su relación en el 2016.

