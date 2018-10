Ladrón se roba una escultura y al día siguiente la entrega arrepentido

El supuesto autor material del delito habría confesado que lo hizo inconsciente por una embriaguez. El hombre robó una escultura y al día siguiente la dejó abandonada en medio de la calle después de arrepentirse.

Según informan medios locales, junto al monumento el individuo colocó una nota, donde explica el motivo y manifiesta sus disculpas. Autoridades lo buscan para que pague por la fechoría que cometió.

El hecho ocurrió el pasado martes cuando los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife, en España se percataron de que el “Chicharrito Reflejo”; una escultura con el símbolo de la ciudad que formaba parte de una exposición urbana, había sido robada. La estatua, de dos metros de altura, situada en la avenida de Anaga, había desaparecido.

Sin embargo, al día siguiente, cuando apenas habían transcurrido unas horas del robo, un individuo llamó a la Policía y afirmó que la escultura se encontraba en la calle Cruz, y que, junto a ella había una nota de arrepentimiento. Según señala antenatres.

En ésta, el presunto ladrón afirmaba: “Soy el causante de todo esto, pido disculpas enormemente ya que esto no lo hice siendo consciente de mis actos, iba muy alcoholizado. Cuando al día siguiente me percaté de lo que había hecho se me cayó el mundo encima”.

La policía continúa investigando quién pudo ser el autor de los hechos.

Agencia Carabobeña de Noticias/at

Lea: “El hambre es mucho más fuerte”: Cazan lo qué sea para sobrevivir