La ex Miss Venezuela Aura Ávila celebra su cumpleaños

GRACIAS ‼️‼️‼️‼️🍾🎈🎁 Que bendición tan grande es tener tanta gente hermosa mandándome sus buenos deseos para esta vuelta al Sol #31 que celebro con alegría 🍺🎉🎈Yyyyy aunque algunos no me conozcan en persona me envían su buena vibra siempre 👌🏼😍💋‼️‼️ Se les quiere a la distancia 💋 Se les quiere cibernéticamente 💃🏻😘 Feliz navidad a todos 🎅🏼🎄Hohoho #HoyEsMiCumpleaños 🍾🍺 #birthdaycelebration #31 #life #happy #christmas #time #cake #wishes #glad #love

A photo posted by AuraAvilaSerrano (@auraavila24) on Dec 24, 2016 at 6:04am PST