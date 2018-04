Kiko pidió “a sus cuates de Venezuela que saquen a Maduro”: Carlos Villagrán a los venezolanos: “Saquen a Maduro”: El actor mexicano Carlos Villagrán envió un saludo a los venezolanos y con la voz característica de Kiko, su personaje de El chavo del ocho, pidió a sus “cuates de Venezuela” que “saquen a Maduro”.

El actor mexicano Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko de El chavo del ocho, envió un mensaje a los venezolanos en el que pidió que saquen al presidente Nicolás Maduro.

“Cuates de Venezuela les mando un beso y una mordida en el pescuezo, saquen a Maduro”, expresó Villagran.

El autor del video le pidió al actor mexicano que enviara un mensaje a los ciudadanos de Venezuela.

Villagrán saludo a los venezolanos con la voz característica de su personaje en la serie mexicana El chavo del ocho.

¿Se acuerdan de Kiko?

Carlos Villagrán Eslava, más conocido a finales de los años 1960 como Pirolo, (Colonia Nativitas, Ciudad de México, 12 de enero de 1944)​ es un actor y humorista mexicano, conocido mundialmente como Quico o Kiko en su papel en El Chavo del 8. En el año 2013 fue designado embajador en Porto Alegre, una de las doce sedes del Mundial de Brasil 2014

El 12 de enero de 2010 anunció que debido a su avanzada edad dejaría de interpretar su personaje de Kiko, pero el 11 de mayo de 2013 vistió por última vez el traje de su personaje en Brasil. El 8 de agosto de 2014, anunció su regreso a los escenarios en Brasil como Kiko en conmemoración a los 30 años en que la serie El Chavo del Ocho se exhibe en ese país.

Fue el segundo de cuatro hermanos, sus padres, Carlos Villagrán y Eva Eslava provenían de una familia de escasos recursos, pero a pesar de ello, lograron mantener su hogar con cuatro hijos. Su padre trabajó como fotógrafo de las alamedas con una cámara 5×7 y Villagrán (hijo) lo acompañaba, combinando sus estudios con el trabajo para poder sacar adelante a su familia, debido a esto, Carlos, estuvo hasta segundo grado de secundaria.

En 1967 Carlos obtuvo su primer trabajo, como reportero gráfico del periódico “El Heraldo de México” cubriendo los Juegos Olímpicos de México 1968. Sin embargo, aprovechando su credencial de fotógrafo de prensa, en 1968 comenzó a frecuentar las instalaciones de Telesistema Mexicano (propietaria de los canales 2, 4 y 5).

En dichas visitas, Carlos se fue adentrando a otro ambiente, el cual sería su verdadera vocación: la comicidad y actuación. Él mismo pedía trabajo a productores y cómicos de la época, como es el caso de Capulina o Los Polivoces.

Con Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, se hizo famoso en El Chavo del 8 y El Chapulin Colorado. En la serie El Chavo del Ocho interpreta el papel que le daría fama mundial: “Quico”, un niño mimado, vestido de marinerito, con los cachetes inflados y cuya frases favoritas eran: “¡no me simpatizas!”, “¡me doy!”, “¡Cállate, cállate, cállate que me desespeeee…ras!”, “¡que cosas no!”, “¿qué me habrá querido decir?” y “¡chusma, chusma…prr!”. En El Chapulín Colorado trabajó haciendo diversos papeles, como por ejemplo, encarnando el personaje El cuajinais así como en ocasiones siendo llamado por su verdadero nombre “Carlos”.

Andrews Abreu – @AndrewsAbreu – #VIDEO Carlos Villagran, mejor conocido cómo “Kico” de El Chavo del ocho, envió un mensaje a los Venezolanos: – 18:20 – 31 mar. 2018

