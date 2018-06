Carta entre Generales por “juramento extraño”

Juramento extraño: Una carta del Mayor General Clíver Alcalá al General en Jefe Vladimir Padrino; circula en las redes y portales digitales, al igual que en algunos diarios nacionales; sobre un “juramento extraño”, ordenado por el ministro de la Defensa de Venezuela; a Oficiales Generales, Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos, Cadetes, Tropa Profesional y Tropa alistada.

Esta es la carta:

De: Mayor General Clíver Alcalá Cordones

Al: Sr. General en Jefe Vladimir Padrino López Ministro del Poder Popular para la Defensa

Juramento extraño

La verdad es que no salgo de mi asombro por la instrucción dada por usted; quien ordena a Oficiales Generales, Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos, Cadetes, Tropa Profesional y Tropa alistada presentar un:

“Juramento de Reafirmación de Lealtad y Compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; para con el Ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela; Comandante en Jefe de las FANB y Presidente Electo para el período presidencial 2019-2025; con la finalidad de Reafirmar, los valores Morales, Ideológicos, Doctrinales y Conceptuales de cada Integrante de la Institución”.

¿Por qué se llama ahora a semejante juramento?

¿Será que se ha extendido la creencia fundada de que las elecciones del 20 de mayo del año corriente; sólo se pueden entender como un fraude descomunal, que se inició y desarrolló al margen de la Constitución vigente? ¿Que los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral no los cree nadie en el seno de los componentes que conforman la FANB? ¿O que los soldados de nuestras Fuerzas desplegados en el Plan República pudieron cerciorarse de que la mayoría de los venezolanos no asistieron a los centros de votación; produciéndose una abstención que reveló el enorme repudio al Presidente, sus colaboradores y a la gestión catastrófica que han desarrollado en la República? ¿Realmente cree usted que un juramento como éste reafirma la moral de cada uno de nuestros soldados? Yo no lo creo.

La ética en los cuarteles

La ética en los cuarteles, comandos, dependencias administrativas e instalaciones militares se levanta con el ejemplo que le den sus altos mandos, el apego al honor, al decoro, la disciplina y la lealtad entre otros valores. Estamos hablando de la fidelidad a los principios que gobiernan la institución militar, del respeto a los compromisos que asumimos en la defensa de la República, sus instituciones y la gente que hace vida en nuestra Patria. ¿Usted cree que los capitostes que están coludidos con traficantes de alimentos, medicinas, gasolina, artefactos eléctricos, documentos públicos que van desde partidas de nacimiento hasta pasaportes, y cuanto Dios creó, y ahora juramentos, están guiados por los nobles principios que cité?

Juramento para guardar sumisión

Usted, con ese juramento no está intentando cultivar el espíritu indómito de nuestros soldados, sino la sumisión propia de almas amedrentadas y asustadizas. !Pero cuidado y le sale el tiro por la culata! Quizás deba recordarle que el juramento que hicimos como cadetes es inalterable y no puede ser suplantado por una monserga de expresiones que no dicen nada, excepto guardar sumisión a quien el 90% de los venezolanos considera ilegítimo. Usted logrará que esa monserga sea firmada y hasta voceada, pero en la interioridad de la juventud militar, está troquelado el juramento frente a la bandera de defender la Patria, sus instituciones y la Constitución, hasta perder la vida si fuere necesario.

Recuerde Señor Ministro, que nada que se hace por coacción tiene algún valor, que para quienes tienen creencias religiosas, es un pecado mortal en cuanto se refiere a Dios, jurar su santo nombre en vano, y es una falta gravísima en el orden militar en lo que se refiere a la Patria, la República y la Constitucion, jurar sin convicción, o jurar por ideas en las que no se cree.

