Josef Martínez marcó un golazo en la MLS (Video)

El protagonismo goleador de Josef Martínez hizo acto de presencia en el primer partido del Atlanta United ante sus seguidores al vencer por 3-1 al D.C.United en la segunda jornada de la vigésima tercera temporada de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS).

Después de haber perdido por goleada de 4-0 ante el Dynamo de Houston en el partido inaugural, el Atlanta se presentó en el Mercedes-Benz Stadium y fue siempre el equipo que tuvo el control del balón y del ritmo del juego.

Su dominio se transformó en gol al minuto 24 con el delantero venezolano en plan estelar. Martínez remató un pase perfecto que le puso dentro del área chica el argentino Héctor Villalba, que fue el mejor del partido.

Quizás quieras leer: Así disfrutó Deyna Castellanos del “Spring Break”

No se movió más el marcador en la primera parte, pero el yugo del equipo local continuó en la segunda. A los 73’ llegó el 2-0, esta vez obra del delantero paraguayo Miguel Almirón que concretó la buena jugada de ataque iniciada por Villalba con pase final del alemán Julian Gressel.

Apenas habían pasado dos minutos para que cayera otro tanto. En pleno desconcierto de la defensa del D.C. United, Villalba lograba el premio a su gran actuación con el tercer gol de partido tras recibir un pase de Almirón y poner el 3-0.

Con todo sentenciado a favor del Atlanta, el gol del honor del D.C. llegó al minuto 86 por mediación del delantero jamaiquino Darren Mattocks.

La victoria permitió al equipo de Martínez ponerse con marca de 1G-0E-1P y tres puntos; mientras que el D.C.United, que sufrió la primera derrota de la nueva temporada, también tiene la misma marca (1G-0E-1P).

The one that started it all.

The first goal of 2018 👌 pic.twitter.com/EwEzdZnt78

— Atlanta United FC (@ATLUTD) 12 de marzo de 2018