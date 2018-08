José Trocel indicó que pasaje mínimo debe quedar en 0,50 Bs.S

José Luis Trocel, presidente del Bloque Unido del Transporte Suburbano informó que se emplearon seis mesas de trabajo con el Gobierno nacional; para darle solución a la crisis que atraviesa el sector.

Trocel, informó que el pasaje mínimo urbano debería quedar en 0,50 Bs.S, que representa 50 mil bolívares actuales; sin embargo, dejó claro que el sector no ha fijado una posición formal al respecto y que sostendrán una asamblea para acordar el precio.

El presidente de transporte, dijo que harán la solicitud al Gobierno nacional; aunque recordó que estipularán diferentes tarifas por ser diferentes rutas.

El portavoz de transporte, indicó que las mesas de trabajo están lideradas por representantes del sector transporte; por el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, y el ministro para el Transporte, Hipólito Abreu.

Asimismo, dijo que en la reunión se discute el seguimiento de tarifas y pasaje estudiantil, compensación, bienestar social, seguridad ciudadana y de formación.

Trocel, destacó que anteriormente se han hecho reuniones parecidas, pero los resultados no han sido los esperados.

“Esta vez confiamos en que las mesas den frutos por el bien del país; para que los problemas se solucionen y los trabajadores puedan llevar los alimentos a su casa”, expresó.

Además, indicó que Censo Nacional de Transporte convocado por el Gobierno, permite la planificación a mediano y largo plazo. Sin embargo no está de acuerdo con que se transforme en un mecanismo de presión para el que no esté censado, y no pueda disfrutar de los beneficios. “No está arrancando bien si se convierte en una amenaza”, agregó Trocel.

ACN/ El Universal/ Yessica Suárez

No dejes de leer: En alerta roja se mantiene estado Bolívar por crecida de río Orinoco