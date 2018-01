José Luis Centeno: En defensa de Antonio José Garbi González (II)

La Navidad no es un momento ni una estación, sino un estado de la mente. Valorar la paz y la generosidad y tener merced es comprender el verdadero significado de Navidad Calvin Coolidge A veces la vida separa a las personas para que puedan darse cuenta de cuánto significan el uno para el otro. Paulo Coelho

Así sean cosas buenas o malas, por esta época conjugamos en nuestra memoria lo que nos ha acontecido durante el año, procurando escudriñar el futuro e inspirados cantamos al estilo del bolerista Roberto Ledesma, “Donde estás corazón” (https://www.youtube.com/watch ?v=EncI-jtTAeM). Otras veces recordamos un hecho a través de un objeto que regala la vida que llena de nostalgia al que lo posee. Con ese sentir enunciaré los hechos que hicieron sacudir a los venezolanos y que están en nuestra memoria, sucedidos en el año 2017 y que fueron publicados en esta columna con la ayuda de muchos de mis lectores que cada semana me honran con su atención. Empezaré a sacar de este baúl todos esos recuerdos, espero les guste y a otros espero que no se molesten por la verdad, que le comentaremos en dos parte por el poco espacio que tengo.

Abrimos el año 2017: “Tragedia aragüeña de la justicia revolucionaria”, artículo con el cual se reveló como aniquilan metódicamente a los adversarios políticos en una suerte de paredón de fusilamiento, donde son acribillados con irregulares procedimientos de montaje judicial, caracterizados por la violación a la libertad personal traducida en detención ilegal y arbitraria, a la par del vilipendio como esencia de la criminalización, que hacen evidente la vulneración de derechos humanos, acarreando como consecuencia causas penales que contravienen los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La aniquilación de quienes adversan al gobierno se lleva a cabo a través de cuatro fases claramente identificadas en procesos judiciales que se les sigue en puntuales circuitos judiciales penales del país, cuyo epicentro es el Estado Aragua, por tretas del ex magistrado Aponte Aponte, extendiéndose sus efectos perniciosos a Caracas y otras regiones del país, además agravados por tribunales militares al prestarse para juzgar a civiles por motivaciones falsificadas.

En contraste, saco de este baúl un caso revelador de la putrefacción judicial dado a conocer en “El purgatorio de una jueza en Aragua”, siendo un hecho que la Juez Mary Carmen Amarista manipuló indecorosamente un caso de fratricidio ocurrido en el seno de su familia para favorecer a Caín, perdón a Edson Amarista, quien le quito la vida a José Gabriel Amarista, gracias a la influencia de su hermanita por tan horrendo crimen sólo le dieron arresto domiciliario al hermano homicida.

En “Nepotismo judicial revolucionario, reina en Guanare” denuncié que en el Tribunal Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, Jueza y Secretario están emparentados y viven en la misma casa, lo que viola flagrantemente el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prohíbe esta aberración: “No podrá ser secretario o alguacil de un mismo tribunal quien estuviere ligado por parentesco, en los mismos grados anteriormente expresados, o por adopción, con el juez o jueces que lo constituyan”. Específicamente, la jueza Dulce María Ardúo González, nombró a su yerno, el abogado Gabriel Santiago Briceño Vargas, para desempeñar el cargo de Secretario de ese órgano jurisdiccional. Nepotismo elevado a la máxima expresión que hace la Ley letra muerta.

Saco más de este baúl: “Ahora le toco también a @CNNEE”, canal sacado de la parrilla de subscrición por cable en Venezuela, al viejo estilo que nunca se me borrará de la memoria de aquel Día de los Inocentes, 28 de diciembre del 2006, cuando el Difunto Eterno (https://www.youtube.com/watch ?v=B2FNylyOPdY&feature=related ) anunció el cierre de RCTV. Un anuncio que a muchos les dio risa, pero, lo dicho por Chávez, se cumplió a cabalidad en la medianoche del 27 de mayo del 2007 (https://www.youtube.com/watch ?v=il-JCrfigiE), cesaron las transmisiones de RCTV en su señal abierta por decisión del gobierno nacional. Una decisión basada sustancialmente en castigar la línea editorial de los espacios informativos de esa televisora y así fue expresada abiertamente por Difunto Eterno. Una dosis de la misma medicina se la dieron a CNN Español.

Sigo sacando de este baúl; “Carta al Senador @marcorubio”, cuartillas expresando el silencio respecto a operaciones de fuerzas del Estado para asesinar, torturar, ultrajar, causar daños a la propiedad, incluyendo tácticas represivas e intimidatorias de los colectivos que generan miedo para convalidar acciones de la dictadura, específicamente el Plan Zamora (https://www.youtube.com/watch ?v=hTTW8BAeaQc), con el que se pretendió ahogar en sangre el reclamo de los venezolanos, sin poder ocultar el Estado que no ha cumplido con su deber de garantizarle los derechos humanos a los ciudadanos que pacíficamente exigían sus derechos civiles y políticos apegados a la Constitución, agudizando con esa conducta deshonesta y desprovista de toda ética la grave crisis política y económica de Venezuela, que en opinión del Presidente Trump es una “desgracia para la humanidad”, y, para mayor desventura nuestra, avalada por la máxima autoridad del Ministerio Público, “Mi Reina”, presentándose como una funcionaria del régimen más que del Estado venezolano.

De este baúl saco hechos espinosos que analice bajo el título “Las verdades de la Fiscal @lortegadiaz”, muchos de los que me criticaron por ser un fuerte crítico de las supuestas buenas intenciones de Luisa Ortega Díaz al mando Ministerio Publico, con el tiempo me han dado la razón. Cuando la mujer salto la talanquera y salió en defensa de la constitución, por lo cual solicité su destitución en una carta abierta al presidente del AN, Julio Borges, por ser cómplice en todas las atrocidades que dejó al descubierto al denunciar irregularidades en el Consejo Moral bajo la presidencia del hormonal Defensor del Pueblo, incriminar a jerarcas militares y, sobre todo, al evidenciar que el TSJ es la celestina mayor de Maduro, que le cohonesta todas sus fechorías, que son tan ilegítimos como él y su Estado Tirano. Quien lo iba a decir, ella, tan infame con la acción penal, sacándole los trapitos al sol a la cloaca de Miraflores mal llamada TSJ y poniendo sobre aviso a la pareja presidencial con su alusión a Odebrecht y los narcosobrinos (http://www.el-nacional.com/vi deos/politica/luisa-ortega-dia z-refirio-caso-los-narcosobrin os_38206).

Todo un show, rechazando lo que quieren imponer sus panas de la revolución, eso sí, dejó claro que hablaba de ¡DELINCUENCIA ORGANIZADA! Desconoció al TSJ y al régimen en general. ¡Y sin plebiscito! Revelando, por añadidura, que la oposición en Venezuela es tan ineficaz y falsa que tiene que valerse de una chavista, concretamente de la victimaria de la disidencia, para actuar y activar el poder en momentos que el régimen corre a decirle que la esperará en la bajadita, fue destituida por la Asamblea Nacional Constituyente y la sustituyen por Tarek Wiliam Saab y la sacan del cargo sin darle chance a Pedro Carreño de demostrar su tesis psiquiátrica sobre su insania mental, lo cual quería hace al mejor estilo de aquella película “El silencio de los inocentes” (https://www.youtube.com/watch ?v=Ieitv9rQBkE), insistiendo el Roba Cantinas “…Esa señora no está bien; esa señora no está en sus cabales…”, (https://www.youtube.com/watch ?v=NbBkjPSrs8w); no contentó con eso advirtió que la esposa de Germán Ferrer se suicidaría. ¿Locura?, no, una vedada amenaza para pararle el trote a “Mi Reina”, de ahí que recomendará recluirla en un manicomio.

Sigo sacando, bajo el título “Culebra entre Ameliach y Lacava” me referí a la supuesta locura del polémico gobernador Rafael Lacava (@rafaellacava10,http://www.elimpulso.com/featu red/fotos-ameliach-lacava- polemica-galpon-alimentos-3nov ) como un aspecto que pudiese implicar una buena gestión de gobierno. Aclaro no soy chavista, menos adepto de Lacava, pero debo resaltar que en Carabobo, particularmente en Valencia, muchísimas personas empiezan a ver a Rafael Lacava con buenos ojos y eso porque se convirtió en el azote de los delincuentes en el Estado Carabobo, los carga a monte, no sólo los desafía sino que los entrompa él mismo en persona para ponerle los ganchos, eso quiso hacerlo con el ex gobernador de ese estado, Francisco Ameliach Orta, a sabiendas de la caleta de productos alimenticios y medicina que tenía para su usufructo, lo dejó que gritara y pataleara, como vieja en la cola de un Clap cuando se le colean, para después asestarle un contundente golpe del cual el militar retirado no ha logrado recuperarse por más que buscó la ayuda del Fiscal General en funciones Tarek Wiliam Saab. “Valencia está cambiada, pintaita, limpiecita, sin monte”, me comentó un transeunte por los lados del Paseo Cabriales, el “Carro de Drácula” como que está rompiendo todos los pronósticos.

Más recuerdos surgen del baúl, con “Se cayó Robert…”, muchos pensaron que se trataba de mí, no fui yo el que se cayó, ni de un resbalón ni con los kilos, menos, zape gato, a quien le ocurrió, por dárselas de caballo viejo, fue al dictador más viejo del mundo, Robert Gabriel Mugabe, político y militar convertido en el máximo líder de Zimbabue desde su independencia en 1980, cuando agarró el poder como los perros pitbull agarran a su presa, para no soltarla hasta acabar con ella, destrozándola, y si usted intenta que la suelten corre peligro, por ejemplo, se dice que Mugabe ordenó matar 20 mil opositores en los años 80, eso fue sólo el comienzo de la persecución de la disidencia, cuando fue encumbrado como héroe nacional. Finalmente lo sacaron del poder, un aliado menos de esta revolución chavista.

Finalizando este baúl saco algo que lleno de orgullo de gran mujer que titule: @CarmenMaMontiel al Congreso de EE.UU dio el salto al mundo político, la ex Miss Venezuela Carmen María Montiel, se inscripción como candidata a la nominación por el Partido Republicano para el cargo de representante (http://www.elnuevoherald.com/ noticias/estados-unidos/articl e189224909.html) ante el Congreso Federal por el Distrito 29 de Texas. Las primarias se llevarán a cabo en marzo y las elecciones de medio plazo para el Congreso tendrán lugar en noviembre de 2018. Esperemos sea la ganadora para que compita con el nuevo candidato del partido demócrata. Suerte Carmen María, para este año 2018.

Muchas frases, títulos, quedaron sin sacar, los nombraré por el poco espacio: El choro Rafa ¡Conózcalo, mi pueblo!; El retorno al país de la coherencia; Pdvsa una cajita de pandora; La CIA, el no retorno y el no regreso de @lortegadiaz; Delincuencia desatada en Barinas; Las mieles del CAP; El @realDonaldTrump se las trae…; Se cayeron con los kilobytes del megafraude constituyente entre otros y ¡Feliz año 2018!

