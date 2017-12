José Altuve escogido “Deportista del Año” por AP

José Altuve sigue recibiendo distinciones en este 2017. El camarero de los Astros de Houston ahora fue galardonado por Associated Press con el “Deportista del Año”, según publicó el propio medio de comunicación en su portal web.

Altuve condujo a Houston a su primer título de Serie Mundial luego de vencer a los Dodgers de Los Ángeles en noviembre y poco después fue designado el Jugador Más Valioso, la primera vez en más de dos décadas que un jugador del equipo obtiene tal honor.

Y a medida que su enorme año se encamina al fin, el diminuto segunda base ya aspira a más.

“Ganar la Serie Mundial, ganar el MVP, crees que tienes todo”, dijo Altuve a The Associated Press. “Pero mi perspectiva es tratar de mejorar cada año y si ganamos una Serie Mundial, ¿por qué no ganar otra? Seguir jugando para el equipo y seguir jugando para mi ciudad”.

Altuve, uno de los pocos jugadores que sobrevivió a la penosa reconstrucción de los Astros camino al campeonato, que dio aliento a una ciudad estragada por el huracán Harvey, fue escogido Deportista Masculino del Año de la Associated Press.

El resultado de la votación en la que participaron editores y directores de noticias de Estados Unidos fue anunciado el miércoles 27 de diciembre. El dínamo de 1,67 de estatura obtuvo 715 puntos. Sus escoltas fueron, nada más y nada menes que el quarterback de New England Patriots, Tom Brady con 646 y LeBron James de los Cleveland Cavaliers (con 626).

Altuve ha sido escogido cinco veces para el Juego de las Estrellas de la MLB, este año encabezó a las ligas mayores con un promedio al plato de .346 y a la Liga Americana con sus 204 hits. Es el primer jugador de la historia de la MLB que encabeza su liga en hits por cuatro temporadas consecutivas. Repitió su récord personal de 24 cuadrangulares y tuvo 81 carreras remolcadas. Fue segundo en el joven circuito con 112 carreras anotadas, su porcentaje de embasado fue de .410 (tercero) y tuvo 32 bases robadas (también ocupó la tercera casilla).

Con información de AP.