Conte es candidato para dirigir de nuevo a la selección italiana

La federación italiana de fútbol quiere que Antonio Conte tome las riendas de su selección nacional.

“Todavía no he elegido, pero creo que Conte es el que podría realizar un mejor trabajo”, dijo el vicepresidente de la federación, Alessandro Costacurta, en una entrevista el martes con la Gazzetta dello Sport. “Sin duda que hablaré con él en un par de meses”.

Conte es el técnico de Chelsea, aunque su futuro con el club inglés parece incierto. El timonel ya dirigió a la selección italiana en la Eurocopa de 2016, antes de irse al equipo de Londres.

Otros candidatos son Roberto Mancini, Carlo Ancelotti y Claudio Ranieri.

“(Conte) ya ha demostrado que sabe cómo ser el técnico de la selección, mientras que los otros no lo han hecho”, dijo Costacurta, un ex jugador del Milan y la selección quien está a cargo de elegir al entrenador bajo la administración de emergencia de la federación. “Eso no significa que no estaría contento con Mancini o con Ancelotti, aunque (Ancelotti) parece haber retirado su candidatura”.

Gian Piero Ventura fue despedido en noviembre después que Italia no se clasificó al Mundial. Luigi Di Biagio, encargado de las divisiones juveniles, quedó a cargo de la “Azzurra” de forma interina.

Italia jugará amistosos contra Argentina e Inglaterra el próximo mes, y después no tiene partidos oficiales hasta que comience la Liga de Naciones en septiembre.

Conte entrenó a Italia entre 2014-16, aunque anunció que se iría a Chelsea antes de la Euro de 2016, en la que la Azzurra alcanzó los cuartos de final. Le resta un año en su contrato con Chelsea, aunque ha dicho que no está feliz en Londres y que extraña Italia.

